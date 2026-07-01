辛正儿 - 私人体育会须改革 顺势而为还富于民 | 社论

政府优化私人游乐场地契约政策，要求27幅用地的私人体育会，由过往免地价或象征式地价获批土地，改为续约时缴付三分一地价，同时须向公众开放至少三成时间。此项政策历经多年部署，如今全面落实，方向正确，值得肯定。



回顾港英年代，个别私人体育会获特殊优待，以极低廉代价租用市区靓地，却收取高昂会籍费，会员非富则贵，俨然成为阶级身份的象征。这种制度延续至今，已不合时宜，更对社会造成不公平。土地资源珍贵，公共空间匮乏，市民大众眼见黄金地段被少数会所长期占用，却不得其门而入，怨怼之情不难理解。特区政府果断改革，既给予体育会充裕时间准备过渡，复以有序方式推动变革，处理手法稳妥成熟，尽显管治智慧。



新安排下，私人体育会续约时须缴付三分一地价。社会上有意见关注部分体育会或难以负担，但细心盘算，这些会所长年累月收取高昂会费，会员人数众多，财政储备丰厚，绝非捉襟见肘之辈。要求它们按「能者多付」原则承担合理地价，一方面可为库房带来可观收入，纾缓公共财政压力；另一方面也让这些昔日「特权俱乐部」履行应尽的社会责任，一洗「权贵聚会所」的负面标签。



更进一步，私人体育会应以今次改革为契机，积极探索转型之路。续约时承诺向公众开放更多时段与设施，既可推动体育运动普及化，让网球、高尔夫球等昔日贵族活动「走入寻常百姓家」，复能争取市民对会方营运理念的认同。事实上，部分体育会虽拥有优质体育设施，却长年不以体育挂帅，反沦为酬酢联谊场所，浪费了珍贵的运动资源。开放予公众使用，正是拨乱反正之举。



若个别体育会认为缴付三分一地价超出负担，亦可选择转为社区组织，届时只需缴付象征式地价，代价是全面开放设施予公众使用。这条出路诚然艰巨，却是最彻底的改革方向——从根本上破除阶级化的营运思维，蜕变为真正服务社区的公共空间。回归以民为本的精神，既可延续会所的历史价值，更能以新角色贡献社会，未尝不是双赢之局。私人游乐场地契约改革，标志着特区政府拨乱反正、还富于民的决心。期望各体育会顺势而为，与社会共行新路。



辛正儿