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辛正儿 - 酒店房价「海市蜃楼」 民宿松绑吸客之道 | 社论

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辛正儿
6小時前
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时评 专栏
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　　香港酒店房租贵绝全球，已不是新闻。从高级酒店每晚逾5000港元的入场费，到「五一」期间三星级酒店暴涨4倍的「海鲜价」，均令旅客侧目。然而，当高端市场陶醉于「全球第一」的涨幅时，普罗大众及背包客眼中所见，却是另一幅景象：中档酒店「房小价高」，廉价宾馆性价比欠奉。结果，不少内地旅客选择「闪游」不过夜，宁愿在深圳落脚、南下「即日来回」，香港的夜市经济不振，这无疑是旅游业结构性危机的警号。

　　当今全球旅游趋势，早已从「景点打卡」转向「生活体验」。背包客及年轻旅客追求的，并非金碧辉煌的大堂，而是与社区互动、亲近自然的独特记忆。乡郊的离岛风情、古朴的围村文化，正是香港未被完全开发的旅游宝藏。然而，过去僵化的《旅馆业条例》，令乡村屋宇因难以符合市区高厦的消防及建筑标准，无法合法经营民宿，窒碍了深度游的供给侧发展。

　　面对此困局，民政事务总署提出乡郊度假营及民宿牌照新指引，可谓对症下药。香港旅游业要摆脱「高房价赶客」的恶性循环，不能只靠豪华酒店撑场，更须顺应国际深度游的「慢活」潮流，而放宽民宿发牌条件，正是盘活旅游资源的关键一步。

　　政府提出为乡郊度假营及民宿「拆墙松绑」，灵活处理1961年前旧楼的结构与逃生要求，并容许以推车式灭火器、独立烟雾侦测器等替代高成本消防系统，方向正确。这份指引体现了「因地制宜」的管治智慧，不再以「市区高楼」的硬指标扼杀乡郊经济。

　　制度创新贵在执行。当局表明会「视乎个别情况」接受替代方案，业界最忧虑的是审批过程过于保守、关卡重重。我们认为，在确保基本公众安全的大前提下，取向应「宁宽莫严」。只要经营者承诺室内无明火设备、配备足够灭火工具、确保逃生通道畅通，便应获发基本牌照。过度苛求只会令民宿再度沦为「纸上谈兵」，错失复苏旅游业的黄金时机。政府既要踏出放宽监管的第一步，就应以最大力度简化程序，鼓励乡郊居民将空置村屋活化为特色民宿。

辛正儿

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2026-06-29 02:00 HKT
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