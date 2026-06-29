辛正儿 - 能源价格难快回稳 企业解画消减矛盾 | 社论

中东战事反复，霍尔木兹海峡重燃战火，全球能源市场的神经紧绷。美伊冲突不仅直接摧毁了中东多个关键天然气设施，更令全球约两成石油及液化天然气贸易流经的「能源咽喉」通行受阻。供应中断的阴霾挥之不去，国际油价一度飙升三至四成，欧洲天然气价格更上涨三成半。即使日后实现停火，受损设施修复需时数年，部分产能甚至永远无法重返战前水平。这场战事已演化为一场席卷全球的通胀风暴，对香港这个完全依赖进口能源的国际城市而言，冲击直接而深刻。



能源价格高企，最受打击的必然是普罗大众和依赖燃油维生的商业车辆司机。调查显示，超过八成的商用车司机油费开支已占月入两成以上。通胀压力如乌云压顶，日常交通运输成本上升，最终必然转嫁至物价，令基层市民百上加斤。政府即时反应，动用公帑推出宽减商用车隧道费、提供每公升三元柴油补贴及石油气燃料补助等措施，为期两个月，涉款近二十亿港元。这些「应急止血」之举固然值得肯定，但若企业界未能同步回应，公共资源的效益恐将大打折扣。



令人忧虑的是，香港的油公司「加快减慢」陋习由来已久，屡遭诟病。市场长期由寡头垄断，定价机制不透明，油公司声称受库存成本影响延迟减价，但公众质疑为何加价时却从不考虑平价库存。以近期为例，国际油价明显下跌期间，内地油价下调约百分之四至五，香港跌幅却不足一至一点二个百分点，对比悬殊，市民观感恶劣。政府早前推出的每公升三元柴油补贴，甚至在措施生效前已被部分油公司的加价幅度「抵销」，公帑如同被暗中蚕食！



港灯高层昨天接受媒体访问，解释燃料调整费连续上调的原因，包括中东设施受损逼使转购价格倍增的现货市场，并承认成本上升会转嫁市民，但强调只是收回实际成本并无获利，亦推出特别电费补助。他前瞻性地指，由于「延后效应」，价格上调可能持续数月，期望日后现货价格有所纾缓。这番「公开解画」，有助释除公众一些疑虑，但更重要是沟通，让公众理解价格变动的来龙去脉，减少猜疑与对立。



市民的期望很简单：既然油公司与电力公司关系千家万户的生计，就应主动定期公开采购成本、定价机制等关键数据，让公众监察。这既为自己避嫌，也减少因资讯不对称而引发矛盾。中东战事何时了结无人能料，能源价格短期内难以大幅回落，在这个艰难时刻，政府已带头动用公帑纾困，企业巨头们更应放下「利润最大化」的短期思维，克制加价，加快减价，与社会共渡时艰，而非成为推高通胀的帮凶。



辛正儿