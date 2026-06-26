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辛正儿 - AI时代不等人 全民培训提速 | 社论

头条社论
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辛正儿
2小時前
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时评 专栏
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　　人工智能正以颠覆性速度改写全球经济格局与社会运作模式。政务司司长陈国基明确提出，中短期内要实现全港学校所有学生的AI教育，并建立人才库。这番表态，既是对时代挑战的及时回应，亦是对香港未来竞争力的关键投资。面对欧美及新加坡等经济体已将AI教育列为国策，香港必须以更大决心、更强执行力，将AI素养从校园拓展至全民，并纳入未来五年规划，方能避免在科技浪潮中掉队。

　　AI技术的急速渗透，已非「会否发生」的问题，而是「如何适应」的考验。若香港仅少部分人掌握AI技能，而普罗大众缺乏基本数码认知，社会数码鸿沟将加剧，企业营运效率与整体经济动力亦必然受制。陈国基司长强调的「全面提升所有学生AI素养」，正是从根基解决此结构性隐患。然而，教育成果需时显现，中短期目标虽明确，但执行细节与资源投放必须较目前《中小学数字教育发展蓝图》更具前瞻性与灵活性，否则当首批系统性培训的学生毕业时，AI技术或已数度迭代，课程内容恐沦为「过去式」。

　　纵观欧美先进经济体，其政策各有侧重：美国以市场力量结合国家战略，英国严守伦理规范，芬兰培养批判思维，新加坡则以国家平台统筹推进。香港有其独特优势－－背靠内地庞大科技生态，拥有国际化视野与法治环境，但人口规模与产业结构有别于上述经济体。因此，港府不能照搬任何单一模式，而应制订「两条腿走路」策略：一方面，学校教育需与内地AI发展接轨，借助大湾区资源，让学生及早接触国家级科技项目与应用场景；另一方面，针对在职人士及长者，需设计灵活、实用的再培训课程，确保全民共享AI红利，而非被技术边缘化。

　　当前香港在AI教育政策上虽已起步，但对比新加坡的「四学」框架与明确路线图，香港的蓝图仍偏向原则性指引，缺乏具体时间表与量化指标。陈国基司长提及的「人才库」构想，必须与产业需求对接，否则只会沦为空洞数据。我们认为，港府应立即着手，将AI全民培训大计纳入正草拟的五年规划之中，明确每年培训名额、拨款额度、课程标准及评核机制。同时，须打破部门壁垒，由教育、创科、劳工及福利等政策局协作，确保人才培育与就业市场无缝衔接。

　　AI浪潮不等人，香港的竞争力从来建基于灵活应变与前瞻规划。今天对AI教育的每分投入，将决定明日社会的整体生产力与创新能力。

辛正儿

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