邵家辉 - 国安 家安 | 家辉讲场

长久以来，一些西方媒体与政客不时抹黑香港，企图干预中国内政。近期《华盛顿邮报》就香港制订《维护国家安全（程序事项）规例》发表的社论，是又一典型例证。



制订该程序规例，旨在清楚述明在国安法例下，界定特区法律中其他危害国安罪行的机制。那本来已包括在法例的立法原意内，如今只是加以阐明，消除潜在的模糊地带和法律争议。当中既没有订立新罪行，亦未改变现行罚则及执法权力，且不具追溯力，不适用于已终结的法律程序，更不会将任何合法行为变成罪行。「令国安法更具遏制性」之说是子虚乌有。



《华盛顿邮报》社论意指规例赋予特首新权力，实属误导。行政长官发出证明书机制已载于法例，并非新增权力。事实上，行政机关掌握相关专业知识、资源及情报，适合就国安事务作评估和判断，法院则负责依法审理并裁决。此乃普通法体系的既定原则，早获英、美等多个司法管辖区的法院确认。



该社论亦刻意妖魔化《香港国安法》，指其摧毁香港公民及政治生活，削弱旅游营商吸引力云云。但事实是，过去反中乱港分子及外部势力长期煽动对立，令香港社会争斗内耗不休，至2019年更催生「黑暴」，严重威胁市民生命财产安全。正是《香港国安法》的实施，才让社会恢复秩序，市民重过安稳生活。



此外，疫后访港旅客数字显著回升，香港在多项国际经济排名中依然名列前茅，更有商会调查显示在港美资企业对香港法治信心持续增加。凡此种种，足证该社论颠倒是非、严重失实。



香港是法治社会，国安法例只针对极少数心怀不轨之徒，奉公守法的普罗大众绝不会误堕法网，人权自由与中外企业的合法权益一样依法获保障，各界尽可安心。国安才能家安，大家勿轻信失实妄言。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉