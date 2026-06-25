辛正儿 - 郊野公园逼爆乱象 收费才是保育之道 | 社论

西贡东郊野公园近年成为内地社交媒体上的「打卡热点」，每逢长假，山道人潮如涌，营地帐幕密布，现场不时传出秩序混乱、环境卫生恶化等负面消息。过去3年，渔护署与食环署一共接获逾800宗投诉，涵盖非法活动、不当行为与设施损耗，数字背后反映的，是自然景观正承受远超其负荷的人为压力。



面对此困局，政府目前的对策偏重于科技监察与预先登记。无人机、闭路电视、智能监控系统等，确能提升管理效率。而破边洲即将推行的预约制，亦属初步尝试。然而，这些措施只能「治标」，无法「治本」。科技可监察人流，却无法抑制人流；预约制可限制数字，却无法解决高峰期的极端挤塞，更无法为长期维护筹集充足资金。当设施损耗加速、山径侵蚀恶化、清洁压力倍增，单靠行政手段与公帑补贴，终究难以持续。



环顾全球，对著名自然及文化遗产实施收费，早已是常态。法国罗浮宫与凡尔赛宫将从2026年起实行「差异化定价」，向非欧洲经济区游客收取更高票价，预计每年带来数千万欧罗额外收入，用于紧急修缮；柬埔寨吴哥窟向外国游客收取37美元门票，日本亦正酝酿博物馆双轨收费。这些例子清楚说明，收费并非「赶客」，而是让「使用者」分担保护成本，将旅客流量转化为保育资源的现实机制。



西贡东郊野公园的情况，完全具备引入收费的条件－－其受欢迎程度极高，且承受巨大压力，正正符合「只在热点实施」的国际惯例。政府更可进一步参考「不同日子不同收费」的弹性定价，于旺季收取较高费用，淡季维持低价或免费，既能引导旅客选择非高峰时段出行，达成分流效果，又能让预算有限的游客有所取舍，体现社会公平。



当局必须认清，此刻犹豫不决，只会令生态损害累积至不可逆转的地步。修改法例需时，但公众讨论与政策准备可以同步展开。政府应果断提出具体收费方案，让市民、业界与内地旅客有充足时间适应，并清晰说明款项专用于郊野公园的保育与设施提升。收费不是壁垒，而是对自然资产的尊重与承诺。



辛正儿