黄丽君 - 北都大学城规划不可修修补补 | 中环High Tea

特区政府现正以高速规划兴建北都大学城，作为对接国家「十五五」规划的核心内容。根据政府今年一月提交立法会的文件指出，北都三大区域都会建设大学城，分别位于洪水桥、牛潭尾、以及新界北新市镇。



按现时的发展规划，三个大学城以位于「高端专业服务和物流枢纽」区的洪水桥会最早落成，于2026年推出供院校使用，暂时占地9公顷。至于位于「创新科技地带」的牛潭尾大学城及新界北新市镇的大学城用地，将分别于2028年及2030年推出熟地供发展，占地分别为52公顷及40公顷。



按政府的规划，洪水桥用地的定位为应用型高等教育及国际化人才培训中心，牛潭尾是作为生命健康科技、人工智能、机械人、微电子等先进产业创新发展的平台，而新界北新市镇的土地会供发展综合艺术暨产业校区。按现时政府已确定的供地面积，洪水桥、牛潭尾及新界北新市镇大学城的占地比例是9︰52︰40。这个比例恰当和合理吗？



政府对北都大学城的规划和目标，可能随着时间的转变有所调整，但北都从来的定位都是配合国家政策，搞创新、科技、前沿研究的地方。以此为原则规划大学城，大家也许会问：为何洪水桥只拨出9公顷用地？为何新界北新市镇会预留40公顷土地配合香港演艺学院第二校舍建设，并成为综合艺术暨产业校区？新界北这40公顷大学城，可为创新、科技、前沿研究作出甚么贡献？它占地比洪水桥大学城大几倍，又是甚么道理呢？



现在北都要提速进行发展，有议员已表达了于洪水桥的大学城具备条件将规模扩大至最少24公顷。教育局局长蔡若莲回应指大学城规划是「动态调整」过程，政府会按实际情况扩大规划，而社会与科技急速发展，大学城规划得保持弹性，甚至「适当的战略性留白」。



蔡若莲的表述，意指北都大学城规划在社会发展需要的前提下，有调整的空间。既然政府有求变的思维，则应来一次全面、重新规划，不应是修修补补式的调整。其实很多人不会太明白如何谓「动态调整」，以至甚么是「战略性留白」。这些概念其实有点吓人，因为「动态调整」是否代表是不断地可以改变？「留白」是否代表有地也不规划，留下日后用作填补？这些概念会与策略性规划有矛盾吗？



北都大学城是香港未来作为全球教育枢纽的亮点，如何规划必须要有理有据、有目标、有内容、有框架、有布局，才能发挥最大的协同效应，才能成为国际认可的顶级学府。政府今天必须要认真地全面重新规划，打造真正具策略性价值的大学城，才不负国家所托！



黄丽君