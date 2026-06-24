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辛正儿 - 五年规划重点 加快扩大算力 | 社论

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辛正儿
1小時前
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　　人工智能浪潮席卷全球，算力已不仅是技术参数，更被视为驱动数字经济的「核心生产力」与地区战略资源。香港正编制首个五年计划，在政府咨询会上，有商会代表倡议「基建先行」，发展北部都会区须超前部署算力与数据中心。这绝非单纯的技术升级，而是关乎香港未来经济命脉的关键抉择。

　　香港在数据基建上拥有世界级优势，数据中心市场全球排名第四，是连接全球的「超级联系人」。然而，算力发展仍有大量空间。目前数码港AI超算中心算力约5000 PFLOPS，与纽约、伦敦等国际城市相比差距显著。若AI企业长期依赖境外云服务，香港将面临「数字命门」受制于人的风险。因此，将算力设施列为五年规划重中之重，不仅是追赶，更是建立自主可控的「算力主权」，以满足未来海量需求的必要之举。

　　然而，香港的追赶之路挑战重重，必须系统性破局。高昂的工业电价（约每度1.44至1.67港元）是马来西亚柔佛州的五倍，侵蚀了算力成本优势。沙岭数据园区虽然已动工，预计2032年可将算力提升36倍至18万PFLOPS，但其「双信封制」招标及未来电网扩容压力，均带来考验。更重要的是，香港AI上游产业少，科研成果转化薄弱，产业生态的「空心化」非一朝一夕能填补。

　　面对这些结构性挑战，五年规划必须展现「超前部署」的战略纵深。短期内，应加快数码港超算中心扩容，并透过「算电协同」机制，探索引入内地绿电以缓解能源瓶颈。长远而言，沙岭园区不仅是算力工厂，更应是「全球AI创业的超级孵化器」，透过「算力+资本」的独特优势，吸引全球顶尖人才与企业落户，将香港的国际化法治与金融优势，转化为AI时代的核心竞争力。

　　算力建设是香港实现「国际创科中心」愿景的基石，不容有失。惟有将算力部署提升至战略核心，并辅以大刀阔斧的能源与产业政策改革，香港才能在激烈的区域竞赛中突围，为未来经济持续发展注入强劲动能。

辛正儿

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