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辛正儿 - 佛得角世杯奇迹 小国大梦的启示 | 社论

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辛正儿
3小時前
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　　足球果真是圆的。当意大利这支四届世界杯冠军豪门，竟连续三届、长达十二年缺席世界杯决赛周之际，一个人口仅五十万的西非小岛国佛得角，却以初生之犊的姿态，有机会晋身2026年世界杯三十二强。这个对比何其讽刺，又何其振奋人心。

　　佛得角首场分组赛，土生土长的门将禾仙夏带领一众归化队友，成功守和足球强国西班牙零比零，赛后好评如潮，然后以二比二逼和乌拉圭。一时间，「佛得角」三个字成为国际体坛的热搜关键词，仿佛一夜之间，这个小岛国从世界地图的边缘走到了舞台中央。

　　不少论者啧啧称奇，认为区区五十万人口的小国，足球成就竟比许多人口大国更为亮眼。然而，背后都有其逻辑。佛得角的成功，绝非偶然的麻雀变凤凰。

　　深入了解便会发现，佛得角虽地狭人稀，却坐拥独特的结构性优势。首先，得益于与前宗主国葡萄牙的深厚渊源，大量佛得角移民及后裔在葡萄牙定居，单是葡萄牙境内便有多达七万名佛得角裔人口。这条血脉相连的脐带，为佛得角足球提供了源源不绝的人才库。其次，欧盟与非加太集团签订的《科托努协定》，赋予佛得角球员在欧洲联赛享有与欧盟居民同等的待遇，使他们不占用非欧盟外援名额，得以在欧洲各大联赛中磨练成长。翻看佛得角国家队名单，全员均在海外联赛效力，其中近半数效力葡萄牙球会，这些球员身经百战，拥有丰富的国际赛事经验，所谓「弱旅」，实力其实绝不弱小。

　　佛得角的崛起，再次印证了世界杯这个国际舞台的强大影响力。回想1990年，非洲雄狮喀麦隆在意大利世界杯战绩彪炳，虽然最终未获名次，但「喀麦隆」之名从此响遍全球。如今佛得角同样借助世界杯的聚光灯，一夜之间成为「以小博大」的代名词，国家知名度飙升，这份无形资产，势将为其未来带来旅游、投资等实质经济利益。

　　佛得角的故事，对于那些足球发展相对落后的国家而言，无疑是一剂强心针与一面镜子。它说明了，人口多寡并非决定性因素，关键在于能否善用国际网络、制订策略、打通人才培养与输送的渠道。与其望洋兴叹，不如从后追上，毕竟足球场上，奇迹从来留给有准备的人。

辛正儿

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