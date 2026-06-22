辛正儿 - 防社交平台遗害 源头监管更重要 | 社论

香港与英国，在应对社交平台冲击青少年问题上，正走向两条截然不同的路。英国选择以立法禁令作强力切割，香港则持续以教育辅导的「温和路线」。两地取态差异，源于民情与社会共识之别，但全球趋势警钟已响，香港不能只满足于现有措施，必须以前瞻视角，审视规管策略的深层不足。



香港现行措施，从衞生署更新指引、教育局推动数码素养，到将中学精神健康「三层应急机制」恒常化及扩大至小学，并资助「Open噏」网上辅导平台，方向正确且务实。这些做法强调家校合作与早期介入，旨在培养青少年的「免疫力」，而非对科技说不。此举较贴合香港社会强调自由选择与循序渐进的传统，民意亦未形成要求立法管制的高涨声浪。



然而，香港的隐忧正在于「辅导先行」的局限性。目前所有指引均无法律约束力，学校对手机管理宽严不一，成效参差。更关键的是，英国及澳洲等地的立法讨论揭示了一个核心事实：问题的根源，在于社交平台利用算法不断推送高风险内容，从根本上操控用户的注意力与心理健康。香港现行策略侧重于「教导青少年如何应对风险」，却几乎未有触及「如何约束平台设计源头」这一根本命题。



英国禁令虽显决心，但其曝露的弊端－－执行困难、青少年转向更隐蔽平台、断崖式解禁风险－－同样值得香港警惕。这说明，简单的「一刀切」或纯粹的年龄验证，并非万灵丹。若香港未来需加强规管，政府必须深入研究一个核心问题：如何有效监管社交平台的算法逻辑，强制其降低对未成年人的诱导性推送具风险的内容，而非仅将责任转嫁给家长和学校。



换言之，香港既要补足辅导资源不足的短板，更要具备「动摇平台根本运作模式」的规管智慧。当英国等先行者已证明纯粹禁令的不足，香港有后发优势，应探讨一种结合「数码素养教育」与「平台源头责任立法」的混合模式。这并非否定现有工作，而是强调：不能单靠开导心智未成熟的青少年去对抗精密设计的商业算法，政府必须为他们筑起更坚固的制度保护网。唯有如此，才能在保障青少年健康成长与维护数码自由之间，找到真正的平衡。



辛正儿