周显 - 狂热粉丝网暴票务平台 | 政政经经

话说韩国男团防弹少年团（BTS）全球巡回演唱会在全球各地疯狂抢票，在高雄、曼谷、吉隆坡、新加坡、雅加达门票都被抢高数十倍，炒到1至2万美元。由于巡回是在11月开始，因此估计在未来的几个月，票价还会再炒上去。



BTS演唱会一票难求



至于BTS香港站，将会在明年3月的4日、6日、7日于启德体育馆举行，不消说，演唱会票很快被抢光，向隅者不计其数。买不到票的粉丝，随即口诛网伐启德当局和快达票，把票务平台骂了个狗血淋头，这实在是无妄之灾。



正常人都知道，凡是演唱会，绝大部分的票都被粉丝团、赞助商、炒飞平台等垄断了，所以系统无论几劲都好，门票永远都是供不应求，大部分的粉丝肯定抢不到，这反而是正常现象，全地球皆是如此，香港不可能是例外。



其实，门票的供不应求以至于炒飞，根本是主办单位有意造势的惯常作法，就是没人看、滞销的演唱会，初始售票时也会如此造势，更别说BTS这种国际级巨星了，把这情况怪责到票务平台，也只有狂热粉丝才会如此。



周显