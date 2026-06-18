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辛正儿 - 投入资源回馈 提高捐血意欲 | 社论

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辛正儿
5小時前
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　　立法会举行年度捐血日，官员与多位议员身体力行响应，红十字会亦呼吁公众踊跃捐血。然而，这类活动固然起示范意义，却无法掩盖一个现实：每逢长假期前后，血库存量不时告急，需临时呼吁市民捐血。这种应急模式，绝非长久之计。

　　香港捐血情况正面临结构性挑战。过去十年，捐血人数锐减近四分一，年轻群体跌幅尤为惊人，16至20岁组群的捐血人次较疫情前暴跌逾五成。更令人忧虑的是，捐血人口日趋老化，51岁以上捐血者所占比例由13%急升至33%，年轻捐血者比例则萎缩至不足17%。红十字会每日需收集约650包血液方能维持供应，但香港捐血人口仅占总人口的1.7%，远低于欧盟平均的2.4%。随着人口老化，血库危机只会越演越烈。

　　红十字会近年推出数码化奖赏计划、流动捐血队深入社区、设立青少年捐血奖章等措施，虽属积极，却仍局限于「方便既有捐血者」的层面，未能从政策与制度层面大幅扩阔捐血者基础。反观欧美，其创新方向更为进取。意大利法定有薪捐血假，令每人年均捐血次数增加约四成；法国刚通过法案让雇员于工作时间捐血，每年可享八次有薪缺勤；克罗地亚首都向达到捐血次数门槛的公民提供免费公共交通通行证；奥地利则为捐血者提供深度健康检查，研究显示这能令再次捐血意欲提高最多33%，而每人次成本仅约1欧罗。这些政策背后的理念，是透过制度性的尊重与回馈，将捐血转化为一种更便捷、更受社会认可的行为，而非单纯依赖道德呼吁。

　　香港要扭转困局，须从三方面着手改革。第一，政策支援要到位。研究法定有薪捐血假的可行性，并考虑向捐血者提供交通补贴或健康检查加值服务。第二，资源投入要足够。延长捐血站服务时间、增设固定捐血站、善用流动捐血队深入社区，从时间与空间上消除捐血障碍。第三，教育宣传要深耕。借鉴荷兰与《英雄联盟》联名吸引年轻登记者的成功经验，运用科技与游戏化元素重塑捐血体验，同时在学校教育中系统性灌输捐血救人的公民意识。

　　若现有制度原地踏步，血库「定期告急、临时呼吁」的循环便不会终止。要真正实现「人人为我，我为人人」的捐血文化，政府须展现更大决心，将鼓励捐血提升至公共衞生战略层面，以政策创新与实际资源回应这个关乎生命的命题。

辛正儿

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