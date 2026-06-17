辛正儿 - 世界杯掀热潮 研推体育经济 | 社论

第十五届全运会圆满落幕，香港作为主办城市之一，不仅成功举办多项赛事，更在区域协作、城市基建与盛事经济等层面取得丰硕成果。这份成绩单充分证明，香港完全具备协办国际大型体育盛事的能力与条件。然而，盛宴过后，近日迎来世界杯，社会各界应研究：香港如何在体育经济这盘大棋中，找到最合适自己的位置？



毫无疑问，香港有条件申办国际大型体育盛事。启德体育园经受住全运会考验，机电系统「零事故」、跨境赛事「零延迟」的专业表现，加上一万六千名志愿者的庞大服务团队，展示了香港举办顶级赛事的软硬实力。更重要的是，全运会开创了「一国两制」下粤港澳三地协作的新模式，为日后申办更大型的国际赛事累积了宝贵经验。



然而，体育经济的发展讲求因地制宜，而非盲目求大。四年一度的世界杯热潮，清楚告诉我们，这类超巨型赛事对主办国而言，往往是一场「短期脉冲」，GDP拉动有限，公共基建投入却可能造成沉重的财政负担。国际足联获取的转播与门票收入高达数十亿美元，而基础设施成本却由东道国政府和纳税人承担，效益分配极不均匀。香港地小人多，若单独申办世界杯或奥运会此等规模的赛事，不仅涉及国家层面的申办程序，更需投入天文数字的基建、商业赞助与人力资源，成本效益实需审慎评估。



香港的优势在于精准定位，而非贪大求全。近年香港剑击队在国际赛事屡创佳绩，张家朗连续两届奥运夺金，令「香港剑击」成为国际体坛焦点。申办剑击世界锦标赛或世界杯分站赛等大型专项赛事，既能善用现有场馆，亦能以最小成本换取最大的国际曝光，将香港的城市品牌与体育成就捆绑输出，正是「体育+文创」与「体育+旅游」的最佳示范。



至于世界杯或奥运会等超巨型赛事，香港应秉持「配合国家、协同发展」的策略，争取与大湾区兄弟城市联合申办，发挥「1+1+1大于3」的协同效应。这不仅能分摊成本、共享资源，更能进一步深化区域融合，让香港在国家体育产业大棋局中担当关键角色。



辛正儿