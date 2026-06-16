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辛正儿 - 勿小看「夹公仔」成瘾风险 监管与研究须双轨并行 | 社论

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辛正儿
7小時前
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　　消委会公布，过去3年接获的夹公仔机投诉急剧上升，由2023年的16宗飙升至去年的138宗。当中不乏花费2000多元夹出损坏公仔，甚至夹出空无一物的纸盒等荒诞个案。虽然这些消费争议最终大多在消委会介入下获得解决，但公众不能仅仅将问题视为个别商户的诚信缺失。综合欧美及日本的研究，夹公仔机对青少年造成的心理成瘾、财务损失与长远行为影响，远比个案式消费投诉来得深远。社会必须正视这股暗藏的风险。

　　消委会接获的投诉，反映了制度漏洞：机台设定异常、奖品质素成疑、中奖难度过高、投诉无门。这些问题固然有赖加强执法与发牌制度来堵塞，例如香港正计划将夹公仔机纳入「有奖娱乐」牌照规管，强制公开联络资讯及张贴成瘾警告。但更值得家长、教育界、社工界及政府关注的是，夹公仔机并非「无害」的消闲游戏。

　　有研究指出，机器刻意制造「差一点就赢」的错觉，触发类似赌博的「近失效应」与「控制错觉」。青少年在声光效果与不确定奖励刺激下，大脑分泌多巴胺，形成「再玩一次」的成瘾循环。英国2025年的研究更发现，许多成年赌客的「入门」经历，正是始于童年接触这类「无害」娱乐。儿时频繁游玩者，日后出现赌博问题的机率显著较高。换言之，夹公仔机可能是通往赌博的「入门产品」。

　　香港目前每局上限5元、奖品上限300元的规定，远远未能应对这种深层次的心理与行为风险。无人店舖林立，青少年缺乏监管下更容易过度消费，甚至不知不觉耗尽生活费。消委会的投诉数字只是冰山一角，真正值得警惕的，是那些从未投诉、却默默成瘾的年轻人。

　　故此，政府一方面应加快推行发牌制度，并参考英国将夹公仔机明确归类为「丁类博彩」，限制每局金额及奖品价值，同时要求公示回报率；另方面，必须委托本地大学或相关部门，就夹公仔机对本地青少年行为的影响展开系统性研究。唯有掌握本土数据，才能制订针对性的预防教育与干预策略。

　　切勿因为游戏看似「低技术、低金额」，就低估其长远祸害。防患于未然，远胜于日后付出更大的社会代价。

辛正儿

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