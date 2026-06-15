周显 - Okura现入货讯号 | 政政经经

3月23日，笔者在本栏提及过Okura Holdings（1655），这间公司是在日本经营弹珠机（又称「柏青哥」）生意，市盈率只有2.4倍，看其中期报告，收入增加5.2%，利润增加1.3%，而且还有申请日本赌牌概念，市值只有1.5亿元，从价值投资角度来看，算是市场上的最佳选择之一。



谁知在刊登当日，遇上了小型股灾，当日股价虽然没跌，但也没升。不过好在4日后，大市回升，股价亦从原来的0.205元，升至0.285元，都算是有交代了。



股价见支持成交突增



然而到了5月中大市回调，这间公司的股价也跟随回调，回到了起步价，在0.205元左右徘徊。从走势来看，这股价有支持力，换言之，是upside远高于downside，这构成了入货讯号。



再看成交，近来它一直是几十万至百多万，在上周三急升至700多万，星期四跌了下去，星期五又回升至400多万。这异动，证明了这股票「有古怪」，反正在现价位，市净率只有0.3倍，更没算上壳价，风险接近零。



周显