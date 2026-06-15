辛正儿 - 把握十五五机遇 加力吸创科人才 | 社论

创科局局长孙东向传媒阐述本港首份五年规划的蓝图，明确指出香港创科体系已基本成型，并将在人工智能、生命健康及机械人三大方向持续深耕。这幅愿景令人期待，但要把「国际创科中心」这块招牌擦亮，核心关键始终在于「人才」。尤其在全球地缘政治重构、欧美部分国家陷入极右保守主义的当下，香港更应善用「背靠祖国、联通世界」的独特优势，化危机为转机，精准出击抢夺全球创科人才。



过去几年，本港推出的各项招揽人才入境计划成绩斐然，有效填充了本地专才库。然而，创新科技是驱动新经济的引擎，速度决定成败。当全球都在争夺顶尖创科人才时，我们不能只满足于常规的入境渠道，必须有更进取、更聚焦的专项措施。孙东局长提出的「全球青年创新平台」，让世界各地青年「背着背包」就能直接前来北部都会区开展科研工作，正是极具前瞻视野的可行方案。



这个构思颠覆了传统人才流动的繁文缛节，特别契合年轻科研人员追求自由、敏捷高效的特质。政府应尽快将此平台具体化、实体化，提供一站式的签证便利、初期住宿津贴及实验室共享资源，并积极前往海外重点地区宣传。这不只是招揽，更是向全球宣示：香港是一个鼓励冒险、包容失败、尊重创新的年轻科创圣地。



与此同时，我们必须敏锐地捕捉国际政治变局带来的机遇。当前欧美部分国家极右思潮抬头，一方面强硬驱逐非法移民，另一方面大幅收紧合法移民申请，甚至出现针对特定族裔的歧视性政策。这种封闭与排外的氛围，正寒了非欧美背景科研人才的心。对这批寻求稳定、开放及尊重多样性的高技术人才而言，香港的魅力越发凸显。



香港中西文化交汇，对移民相对友善，拥有五间世界百强大学和稳健的法制基础，更有国家「十五五」规划作为强力后盾。这种独特的生态，对于那些在西方饱受「玻璃天花板」或排外压力的人才，具有极大的吸引力。创科局应联同相关部门，主动出击，针对特定地区的高端人才加强宣传，凸显香港的包容性与发展机遇。当其他地方忙于「筑墙」，香港更要大开「迎贤之门」，将北部都会区打造成为全球创科人才的「避风港」与「梦工场」，让人才库的壮大，成为本港五年规划达标的最强底气。



辛正儿