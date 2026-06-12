辛正儿 - 谎言换不来和平 只制造更多残骸 | 社论

美伊停火谈判之际，一架美军阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡上空遭伊朗无人机击落，2名飞行员坠入波斯湾，靠无人遥控艇救起。五角大厦不敢派有人船舰靠近，因为那片水域实在太危险。讽刺的是，事发前数小时，美国总统特朗普才信心满满地宣称，与伊朗的协议「再过两三天」就会达成。一边是和平将至的承诺，一边是机毁落海的飞行员，两个完全矛盾的世界并行，这正是当前中东危局最讽刺的写照。



特朗普自发动针对伊朗的大规模空袭以来，已超过3个月。他夸口会速战速决，不料遭遇伊朗顽强反击，损失远超预期，不得不主动提出停火谈判。然而，据统计，自开战至今，特朗普至少38次公开表示「协议即将达成」，每一次都以落空收场。近日他又一边延长停火、实施海上封锁，一边又说协议只差临门一脚，结果却是伊朗无人机击落美军直升机，美方随即扬言必须强力回应。所谓「再过两天就和平」，本质上就是一个不断重复的公开谎言，既自欺，也欺人。



数字会说话，残酷的数字戳破了所有修辞。美国国会研究服务处报告指，美军在此役中已损失逾40架各类型军机，阵亡与受伤官兵超过400人，直接军费开支高达290亿美元，这还不包括中东各基地受创的修复成本，以及已停产机型永久的战力缺口。国内反战声浪日益升高，共和党在中期选举的压力沉重，特朗普此时反复放送「协议快成了」，无非是想愚弄国民，营造停战在即的假象，以挽回摇摇欲坠的声望。然而，战争的帐单与棺材，不会因几句口头承诺而消失。靠谎言浇灌的和平幻象，终究长不出真正的停火。



反观伊朗，从一开始就摆出强硬姿态。他们清楚华盛顿既要谈，又想压，于是采取「以谈待变」的两手策略：外交上不拒绝对话，甚至在巴基斯坦的谈判桌上摆出草案；军事上却毫不手软，持续以无人机、飞弹攻击美军资产，展现越战越勇的韧性。伊朗议会议长直言，特朗普的言论与双方共识矛盾，美国既非真心寻求停火，也无意真正对话。德黑兰的生存逻辑极其清晰－－唯有靠导弹和实战威慑，才能逼使对手正视其底线。当美方陶醉于「协议阵痛期」的自我叙述时，伊朗正加紧重整军力，累积筹码，准备将这场不对称的消耗战打得更久。



特朗普自吹自擂，几近痴人说梦话，但现实是，虚假的和平期望，无法为任何一方带来安全。中东战云只会越加凶险，而那纸永远「再过两天」的协议，恐怕永远不会落地。



辛正儿