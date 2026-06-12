黄丽君 - 公仆要理解公众期望 | 中环High Tea

行政长官会同行政会议决定全体公务员划一加薪2%，公仆团体表达不满是意料中事。 政府解释不按机制调整时，指出行政会议做任何决定均会考虑公众观感，亦考虑公众对政府处理公共财政等期望。可能是政府这个解释，引发了公仆团体批评行会咨询属「做戏」，又称加薪决定民粹。



今时今日，公仆的薪金调整，绝对已经不是一个纯机制的问题，无论结果是减薪、加薪、冻薪，都离不开有政治考虑。政府若财政丰裕，经济欣欣向荣，上调公仆薪金不会有争议。但若政府财政紧绌，大围经济环境充满变数，政府要平衡不同因素，以达致公帑用得其所，公众期望必要是考虑因素。这一回政府划一加薪2%，公仆团体反应强烈，是他们还未明白公众期望是甚么？



在众多公仆团体的反应当中，华员会会长蔡冠龙的批评最吸睛。除了指出行会咨询过程如「做场戏」，他更声称社会忽视公务员贡献，「好嘢当空气，衰嘢日日数」，是放大失误兼每天都批评，他气愤之情溢于言表。



蔡冠龙替公仆喊怨，符合公众期望吗？举个例说，宏福苑大火，是否单单曝露了几个涉事部门失职失责、互相推诿？还是这一场火实实在在地曝露了今天官场文化的一些更大的问题？「各家自扫门前雪，莫管他人瓦上霜」是否存在于不同部门？做事只求不过不失，预见有争议的事最好就是避得就避，总之做完基本职责，哪管市民有没有幸福感，只管不要沾上麻烦和争议，便算得上是功德圆满？市民会问，这些办事心态是否存在？若存在，有几普通？有几严重？



市民对公仆不满，但也没有抹煞公务员团队不乏尽心出力做好工作的人员。事实上，市民的负面观感是累积而成的。政府接连在不同部门有不同事故出现，犯的不离低级错误，公务员群体真能将之算作是公众无限扩大政府失误，委屈了公务员？香港高薪养廉是要确保管治质素，政府事故一件接一件，能不影响公众观感？



今天当公务员若不能明白公众期望，是与现实脱节。公众期望不是一面倒的民粹，公众对公务员的不满有实证。对此，政府整体必须积极回应，要拨乱反正，重建市民对整体公务员有能力、有热心、有承担去服务社会的信心。



公务员若不自省，公仆形象只会继续下滑。市民不应一竹篙打一船人，但同样道理，市民也不会因一部分公务员干劲十足、尽心尽职，而无视那些苟且失职、错漏百出的失责人员的过失。今日的世代，公众对政府施政有期望是理所当然的，公仆若不能理解何谓公众期望，施政只会与人心所向越行越远！



黄丽君