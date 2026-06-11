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周显 - 穷游大势所趋 | 政政经经

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周显
4小時前
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时评 专栏
內容

我有一位在读大学的少女朋友，半供读，做过各行各业，除了补习之外，甚至做过茶餐厅侍应，家住长沙湾㓥房，几乎是到达了赤贫地步。

　　然而，她每年也会去几次旅行，毕竟现在机票和酒店均十分便宜，一次旅游，也花不了甚么几千元，只是不到半个月的薪水，就是赤贫的个人，只要没有子女负担，也完全可以支付。

　　事实上，在今时今日的香港，只要有一个栖身之所，每天上网，吃各式各样美味的垃圾食物，穷人和富豪的生活质素，也相差不了多少。

　　我想说的是，今时唔同往日，旅行已从很久以前的奢侈，现在变成了正常消闲活动，成为了市民的生活必需，在内地也渐渐有这个趋势。

旅客恐成城市负担

　　既然如此，穷游也就是我们所必须面对的旅游现实。如果政府不设法每项收费，旅客不但不是收入，反而成为了城市的负担，这个情况现在已经出现，而且更加是不可抗拒的大潮流，政府必须正视，否则问题只会越来越严重。

周显

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