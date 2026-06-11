辛正儿 - 创意旅游结合科技 光影汇演开新篇章 | 社论

维港天际线的「幻彩咏香江」陪伴港人二十多年，终将落幕。取而代之的，是由旅发局主导、预算2亿公帑的「光影巡礼」全新表演。昨晚，由银行保险联同山顶缆车合办的全港最高立体光影汇演－－「汇映山顶」率先登场，以3D投影、沉浸式视听效果，将节庆氛围、地标元素与绚丽灯光合而为一，为香港「创意旅游」发展方向写下新注脚。



「创意旅游」的核心，是以创新手法和内容激发旅客来港的兴致，而这一切与创新科技密不可分。今次山顶光影汇演，正是利用立体投影技术，把凌霄阁外墙化为画布，配合音乐与舞蹈，创造出沉浸式的全方位感官体验。这种「沉浸式旅游」风潮已在全球兴起，无论是光影投射、无人机群飞汇演，还是扩增实境互动，都让城市故事说得更动人。旅发局计划将类似表演扩展至中环、尖沙咀、铜锣湾等地，正是顺应潮流之举。然而，科技演进极快，当局和业界必须与时并进，不断构思新节目，才能保持香港旅游的竞争力。



值得留意的是，这次山顶汇演由政府以外的商业机构牵头，并由企业自行承担初始投入，恰恰回应了旅游业界的呼声。有立法会议员建议，引入商业合作模式来减轻政府财政负担，并让表演内容更丰富多元。政府动用2亿元打造光影巡礼固然能打响头炮，但长远而言，若能建立可持续的政商合作框架，让当区机构愿意持续投放资源，使汇演得以延续，甚至结集市集、特色表演等元素，延长旅客逗留时间，才能把「光影」的短期吸引力，转化为实质的经济效益。政府应把握今次山顶试点的机会，观察商业营运模式的成效，为未来制订更具弹性的旅游投资策略。



随着人工智能高速发展，「创意旅游」的想像空间更是无限大。AI可实时生成千变万化的视觉内容，按观众反应或数据即时调整光影叙事，甚至为每位旅客创造独一无二的体验。香港要突围，不能只满足于复制外地成功案例，更须勇于开创潮流。



「汇映山顶」是一个起点。当「幻彩咏香江」的集体回忆逐渐淡出，一个更富科技感、更多元协作的光影新时代正在到来。愿当局与业界能以更开放的姿态拥抱创意与科技，让香港的夜景，不止是一场表演，而是令世界惊艳的创意旅程。



辛正儿