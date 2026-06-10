辛正儿 - 切勿把私生活直播化 年轻人要懂网上自保 | 社论

一名女实习医生因在社交平台高调分享未经授权使用医院X光机拍摄的个人照片，触发网络议论，她不仅面临纪律处分，其专业操守亦被广泛质疑。事件敲响警钟：当「过度分享」成为年轻人的习惯，胡乱分享自己一切，甚至违规违法而不自知，轻则自毁前程，重则招致个人私隐荡然无存。



中西方多项研究清晰揭示「过度分享」的风险链。意大利一项调查显示，约一成二年轻人习惯将私人生活公之于众，近两成半人认为「没有甚么是过于私密而不能发布的」。心理与网络安全文献进一步指，「过度分享」极易点燃网络欺凌的火药库，相关数据显示平均多达一成四的年轻人曾因分享私密内容而遭受欺凌或骚扰。非自愿分享、敲诈勒索等阴暗面随之而来，澳洲的研究更揭露约一成四的儿童曾在网上经历类似诱骗的行为。一旦私密资料外泄，甚至可能沦为身份盗窃的工具，对年轻人的心理健康造成持久损伤。



更为深层隐患在于，年轻一代越来越习惯在虚拟世界中以点赞数和关注度衡量自我价值，长此以往，不仅可能削弱现实社交能力，更可能导致自我认知扭曲，引发焦虑与抑郁等情绪问题。



有医疗衞生界立法会议员在评论女实习医生事件时直言，「太容易把生活的点滴放在网上，是一种习惯，也是危机」，社会不一定容许犯错后重新起步。其实，网络如双刃剑，年轻人固然需要舞台展现自我，但更需建立「防火墙」。



家长与教育界面对这群「数字原住民」，不能再停留于事后被动补救，而应主动出击。重点在于培育年轻人的数字公民素养，教导其分辨公私领域，杜绝「凡事皆可分享」的错误心态。具体来说，家长应采取开放态度与子女沟通网上活动，鼓励子女审慎把关发布内容，明白「一经上载，永留痕迹」的互联网特性。学校方面，则应将数字公民教育纳入常规课程，确保每一位学生都能了解保护个人私隐的重要性，学会尊重他人私隐，避免触犯法律，并掌握在遭遇网络欺凌或勒索时如何保留证据、向有关平台投诉及向社工或师长求助的方法。各界需联手扭转「分享一切」的不良风气，将网上安全自保意识植入年轻人的潜意识，守护他们的成长之路。



辛正儿