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辛正儿 - 美伊战火成「西降」真章特朗普好战成国际笑柄 | 社论

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辛正儿
3小時前
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　　美国对伊朗发动军事打击，至今逾四个月。特朗普一再宣称「取得胜利」，然而战火映照出的现实，与其官方论述背道而驰。无论是摧毁核设施、消除导弹威胁，还是推翻伊朗政权，所有战略目标无一达成。相反，美国陷入内外交困，国际信誉破产，所谓「胜利」不过是一场自欺欺人的政治秀。

　　从军事层面看，美军初期攻势确实摧毁部分伊朗设施，但伊朗并未如预期般崩溃。其弹道导弹库存仍保持战力，更成功反击以色列及多个中东美军基地，甚至击落逾四十架美军战机，战斗力强韧。最讽刺的是，美国一边谈判一边突袭，背信弃义之举不仅未换来伊朗屈服，反而令德黑兰加速核研发进程，美国军事压力反向「逼出」核武欲望，实为最大的战略自伤。

　　经济与政治的代价更为惨重。美国企图封锁伊朗石油出口，结果反被伊朗以封锁霍尔木兹海峡「收费」反制，全球油价飙升，美国家庭损失约千亿美元，通胀加剧民怨沸腾。特朗普支持率跌至百分之三十七新低，众议院甚至通过象征性决议要求撤军。单日军费五至六亿美元，帐面开支已逾三百亿，实际成本恐高达万亿。国力虚耗至此，换不来任何实质战果，连主动提出停火谈判也被伊朗以强硬条件拒绝，反证华盛顿才是急于求和的一方。

　　最致命的是，美国的国际形象彻底破产。先动武、后求和，边谈边打，毫无诚信可言；误炸平民、等惨案，更令其道德感召力荡然无存。一场侵略战争，既不能征服对手，也无法说服盟友，反而令全球南方国家加速「去美元化」与战略自主，「西方主导世界」的叙事从此摇摇欲坠。

　　美国以超强武力开局，却以政治孤立、经济重创、信誉破产收场。这场战争的最大启示，并非美军战术有多精湛，而是单极霸权的极限已清晰可见。「西降」不再是预言，而是活生生的现实。当一个超级大国连自己发动的战争都无法赢得，世界秩序的深刻重组已然拉开序幕。

辛正儿

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