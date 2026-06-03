辛正儿 - 幼儿非父母私产 社会有责护弱小 | 社论

一对香港男女在海外及本港的育儿争议，引发关注。从芬兰长女夭折、次女在瑞典被接管，到回港后第三次自行在家分娩并拒绝为初生幼子做DNA亲子鉴定，一连串事件，已非单纯的家事，或触及儿童权益、法治精神与社会道德底线的严肃公共议题。社署已积极跟进，政府表明会以「法、理、情」原则处理，警方随即采取果断行动，拘捕这对男女，两人涉嫌疏忽照顾儿童。



保护幼儿安全，是社会不能退让的底线。回顾这对男女的育儿轨迹，长女出生仅一个月便夭折，二人曾被芬兰警方控告疏忽照顾及过失杀人；次女Lily被瑞典当局接管时，仅穿睡衣、身体肮脏，患严重湿疹及牙齿严重受损，当地法庭指男女刻意四处漂泊，未为儿童创造安全稳定的生活环境。这些客观纪录足以敲响警钟：两人的幼子是否同样身处高风险环境？政府的首要任务，是尽快安排男婴接受健康检查及专业评估，以确定其身体状况及所获照顾是否符合基本标准。倘若发现任何危害迹象，跨部门须果断依法介入，切勿因顾虑「尊重家长意愿」而延误保护时机。



法治面前，没有「宗教自由」或「个人私隐」可以凌驾幼儿的基本权益。这对男女疑以宗教信仰为由拒绝DNA检测、拒绝为婴儿接种疫苗，直接导致两个月大的男婴无法领取出世纸，沦为不具身份的居民。一个连医院出生纪录都刻意回避、连亲子关系证明都拒绝提供的家庭，让人极度怀疑其照顾手法，是否合符婴儿应得的福祉？警方介入调查，相关对待幼儿的方式有否触犯本港法规，甚或涉及虐待等刑事罪行，以法律手段为无辜幼子筑起最基本的保护网，值得支持。



幼儿无法自保，社会有责任施以援手。儿童是独立个体，拥有与生俱来的人权，并非生者的附属品或私有财产。有关父母的行为已引起国际社会关注，社会不能再以「尊重家庭私隐」为由袖手旁观，否则便是对违法行为与疏忽的默许。彰显法治、重申伦常与道德标准，不能仅靠网民怒斥「不知所谓」，更需要制度挺身而出，以行动告诉社会：任何危害幼儿安全与福祉的行为，都不会被容忍。



辛正儿