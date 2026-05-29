黄丽君 - 从黎家盈看无私付出 | 中环High Tea

香港出了首位太空人黎家盈，在周日晚顺利升空，进驻「天宫」！



香港也能出产太空人，过去大家都会觉得是天方夜谭，但今天，港人登月已成为事实，所以自上周以来，有关黎家盈的新闻席卷全香港每一个角落，甚至在中国内地也是一条热爆的新闻。然而，除了一时的新闻热议之外，黎家盈当了太空人还有甚么启示呢？



观看升空直播的香港青少年，发表了不少感想。有人说为黎家盈感到骄傲，有人说很激动、很振奋，也有人说香港年轻一代也可以登上国家航天这个顶尖舞台，更有人说香港可以威到外太空。这些赞赏都代表了年轻人对黎家盈取得的成就如何启发他们，但年轻人除了看到黎家盈成功的表像之外，更加需要知道的是成功背后是一个甚么样的故事。



黎家盈在升空前，接受了不少媒体访问，当中讲述了逐梦航天的旅程中，她和家人如何调整生活。原来成为港澳首位女载荷专家后，她便要全身投入在北京受训的生涯。黎家盈和丈夫育有三个孩子，结果为了一家人不会两地分隔，她的丈夫选择了放弃自己的工作，带着三名年幼孩子搬到北京定居，让黎家盈可以安心训练。



不过纵使生活的距离缩短了，表达情感的距离并没有因此同步缩短。毕竟航天员的训练绝对密集、艰苦，黎家盈在这两年间能够抽出与家人团聚的时间十分之少。她说最难熬的是欠了拥抱年幼孩子的时间，这比起要顶住人体极限的训练，是更大的挑战。



黎家盈的心声，绝对不会只是她个人的体会。任何在国家队伍中的航天员以至其他相关的工作人员，何尝不是有同等经历。太空人升空，全国振奋，为他们能够履行国家任务感到激励，但背后的故事是在艰苦、挑战极限的训练中，必藏着一份无私付出的精神，没有这种牺牲精神，是绝不可能可以进入这个精锐队伍当中。



无私付出，说来容易，但要实践出来，绝不容易。看看黎家盈一家，要连根拔起，移居北京，一家人，尤其是年幼孩子要在北京开展新生活，真的绝对不容易。这不是黎家盈个人的付出，是整个家庭的付出。



我相信黎家盈一家无私的付出，才是香港年轻人最需要学习的精神。我们在西方价值观的教育氛围影响下，个人主义很多时令我们先看自己的利益和需要，公共利益、国家利益的事，不会是很多人考虑是否做或不做一件事的首选，更遑论有无私付出这种概念。



今天我们国家昌盛，国力日增，这成功背后实在是因国家有无数愿意无私付出，为国家建设打拼的有名、无名英雄。



香港年轻人要讲追梦、要成功，必要有付出、甚至要有无私付出的心理准备，黎家盈的个人经历就是最有力的教材。我们的教育当局应把握时机，向学生们说好无私付出的故事，这种教育才是有血有肉，更有说服力的爱国教育！



黄丽君