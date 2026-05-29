Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄丽君 - 从黎家盈看无私付出 | 中环High Tea

中环High Tea
中环High Tea
黄丽君
8小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　香港出了首位太空人黎家盈，在周日晚顺利升空，进驻「天宫」！

　　香港也能出产太空人，过去大家都会觉得是天方夜谭，但今天，港人登月已成为事实，所以自上周以来，有关黎家盈的新闻席卷全香港每一个角落，甚至在中国内地也是一条热爆的新闻。然而，除了一时的新闻热议之外，黎家盈当了太空人还有甚么启示呢？

　　观看升空直播的香港青少年，发表了不少感想。有人说为黎家盈感到骄傲，有人说很激动、很振奋，也有人说香港年轻一代也可以登上国家航天这个顶尖舞台，更有人说香港可以威到外太空。这些赞赏都代表了年轻人对黎家盈取得的成就如何启发他们，但年轻人除了看到黎家盈成功的表像之外，更加需要知道的是成功背后是一个甚么样的故事。

　　黎家盈在升空前，接受了不少媒体访问，当中讲述了逐梦航天的旅程中，她和家人如何调整生活。原来成为港澳首位女载荷专家后，她便要全身投入在北京受训的生涯。黎家盈和丈夫育有三个孩子，结果为了一家人不会两地分隔，她的丈夫选择了放弃自己的工作，带着三名年幼孩子搬到北京定居，让黎家盈可以安心训练。

　　不过纵使生活的距离缩短了，表达情感的距离并没有因此同步缩短。毕竟航天员的训练绝对密集、艰苦，黎家盈在这两年间能够抽出与家人团聚的时间十分之少。她说最难熬的是欠了拥抱年幼孩子的时间，这比起要顶住人体极限的训练，是更大的挑战。

　　黎家盈的心声，绝对不会只是她个人的体会。任何在国家队伍中的航天员以至其他相关的工作人员，何尝不是有同等经历。太空人升空，全国振奋，为他们能够履行国家任务感到激励，但背后的故事是在艰苦、挑战极限的训练中，必藏着一份无私付出的精神，没有这种牺牲精神，是绝不可能可以进入这个精锐队伍当中。

　　无私付出，说来容易，但要实践出来，绝不容易。看看黎家盈一家，要连根拔起，移居北京，一家人，尤其是年幼孩子要在北京开展新生活，真的绝对不容易。这不是黎家盈个人的付出，是整个家庭的付出。

　　我相信黎家盈一家无私的付出，才是香港年轻人最需要学习的精神。我们在西方价值观的教育氛围影响下，个人主义很多时令我们先看自己的利益和需要，公共利益、国家利益的事，不会是很多人考虑是否做或不做一件事的首选，更遑论有无私付出这种概念。

　　今天我们国家昌盛，国力日增，这成功背后实在是因国家有无数愿意无私付出，为国家建设打拼的有名、无名英雄。

　　香港年轻人要讲追梦、要成功，必要有付出、甚至要有无私付出的心理准备，黎家盈的个人经历就是最有力的教材。我们的教育当局应把握时机，向学生们说好无私付出的故事，这种教育才是有血有肉，更有说服力的爱国教育！

黄丽君

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
11小時前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小時前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小時前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小時前
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小時前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小時前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小時前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小時前
更多文章
黄丽君 - 如何让西医拥抱中医 | 中环High Tea
　　香港要推动中西医协作治疗的医疗模式，有不同的挑战，但其中一座大山是本地西医对中医的认识不深，甚至可能是近乎零。不少西医对病人由应诊后或出院后的告诫，一定包括「千万不要吃中药」。今天，属香港首间中医院的香港中医院已营运接近半年，其存在会否影响到不信中医的西医吗？ 　　一直以来，西医不信中医，因为他们认为中医各施各法，没有数据，也没有统一的标准，绝对不科学，中医治疗充其量不过是补身、调理的一
2026-05-15 02:00 HKT
中环High Tea