辛正儿 - 巩固财管「世一」宝座 香港再改革乘势而上 | 社论

香港终以逾2.95万亿美元的跨境财富管理规模，首次超越瑞士，荣登全球第一。这项殊荣得来不易，既源于内地资金持续流入、IPO市场回暖及股市向好，亦是多年来税务优惠、家族办公室政策与理财通迭代的成果。然而，领先优势仅为微弱（2.95万亿对瑞士2.94万亿），稍一松懈，随时或被对手反超。要守住「世一」地位，香港必须居安思危，从三大方向精进改革。



香港管理的财富近6成来自内地，稳固内地市场固然重要，但地缘政治波谲云诡，俄乌战事与中东冲突仍未平息，避险资金正在寻找政治稳定、法治可靠的落脚点。瑞士因制裁俄罗斯冻结资产，又被瑞信倒闭事件打击中立形象，沙特公共投资基金已明言「一夜改变规则」损害信心，这为香港提供了难得机遇。特区政府应主动出击，向受战事影响的资金招手，展示香港是安全的国际资金港。



与此同时，香港不能只依赖避险资金，更须积极开拓新兴市场。东南亚经济体快速增长，涌现大量新富阶层；中亚及中东资源国家如哈萨克、阿联酋、沙特等，主权基金与家族财富实力雄厚。香港应加强与这些地区的金融联系，举办专属的财富管理论坛，并提供针对性的服务配套，吸引这些极具潜质的客户落户。



新加坡近年以年均增速超越瑞士，成为香港最强对手。其成功之道在于敢于推出试点政策，例如弹性监管虚拟资产、提供便利的家族办公室架构等。反观香港，虽然已推出0%利得税等优惠，但在政策多元化和创新步伐上仍有提升空间。我们必须经常检讨现行法规，勇于推出尝试性措施。例如，进一步放宽对专业投资者的产品限制，容许更多元化的数码资产纳入税务宽减范围；参考新加坡的可变资本公司结构，优化香港的开放式基金公司制度；甚至研究设立「财富管理监管沙盒」，让新颖的跨境理财模式先行先试，从而抢占先机。



保持「世一」地位，离不开人才与市场联通。当前行业扩张迅速，但优秀的财富管理专才、合规人员及私人银行家供不应求。政府应优化人才清单，加快引入海外及内地精英，同时加强本地培训。另外，深化与内地互联互通是香港独特优势：跨境理财通2.0已将额度提升至300万元人民币，参与人数突破16万，未来可探索3.0版本，放宽产品种类与投资者门槛。更长远而言，应推动与内地从业资格互认，便利人才跨境服务。



香港坐上「世一」宝座是新的起点，而非终点。面对瞬息万变的全球格局，唯有积极拓展资金来源、勇于政策创新、完善人才与联通机制，才能令这块「跨境财富管理第一」的金漆招牌历久不衰。



辛正儿