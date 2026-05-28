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周显 - 简街每年买几亿「铁」 | 政政经经

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周显
15小時前
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时评 专栏
內容

去年中，量化交易巨头简街资本（Jane Street）预租了恒基地产（012）的中环新海滨三号用地旗舰项目第一期，作为亚洲总部，面积达22.3万方呎，6层楼面，约占总办公面积的30%，第一期办公面积的70%，为期5年，每月租金3061万元，准备2028年入驻，这是有史以来最大宗的单一办公室租赁交易。

每月3000万租地王湿湿碎

　　简街资本成立于1999年，员工3000人，由30至40名合伙人共治，号称「无政府公社」，现在是全世界最大做市商，2025年交易收入是396亿美元，人均年薪268万美元，简单点说，2个员工的收入足以支付恒基的租金，当然是湿湿碎。

　　公司的人不多，不过有健身房、餐厅、游戏区，免费三餐，所以要租这么大的面积。

　　这间公司主要是电脑程式买卖，朋友是搞数据中心的，他说，简街资本单是每年「买铁」，已买了几亿美元。

　　所谓的「买铁」即是电脑硬件，软件的开发费用，应是硬件成本的10倍8倍。

周显

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