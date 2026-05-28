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辛正儿 - 加快推动游艇经济 打造高端旅游名片 | 社论

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辛正儿
15小時前
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　　万事俱备，只欠东风。运输及物流局局长陈美宝透露，「港艇北上」与「北艇南下」的准备工作取得积极进展，下月升级的电子业务系统将实现一站式申报，动态监察系统亦将容许访港游艇在指定水域自由锚泊。这些实质突破，标志着香港发展游艇经济已从蓝图步入落实阶段，特区政府应把握机遇，全速推进。

　　游艇经济绝非小众消遣，而是高增值的战略产业。单艘游艇平均价值逾200万美元，每年维修保养开支已达船价一成，更遑论泊位、餐饮、零售等周边消费。据估算，若香港成为湾区游艇中心，每年可带来约45亿港元收益。对国际高端消费者而言，一个便捷、自由的海上枢纽，远比单纯的购物天堂更具吸引力。当超级游艇可「一船游湾区」，香港便成为连接国际与内地市场的关键门户。

　　硬件配套是成败关键。政府计划新增约600个泊位，加上机场SKYTOPIA项目逾500个泊位，正是对症下药。有议员指出，泊位不足是当前最大樽颈，短期在现有码头增设临时泊位，长远推展前南丫石矿场及红磡站临海项目，才能形成规模效应。广东省去年公布的《粤港澳游艇自由行实施方案》，更为两地机制衔接扫除障碍。

　　发展游艇经济，更深层的意义在于重塑城市品牌。香港正从传统购物旅游，升级为集国际赛事、海上休闲、奢华体验于一身的「亚洲游艇枢纽」。制订中的五年规划宜尽快出台，统筹海事、旅游、发展等政策局协同推进。机不可失，特区政府必须坐言起行，让游艇经济成为香港又一张耀目的国际名片。

辛正儿

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