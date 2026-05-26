周显 - 电影为何越来越长 | 政政经经

我初入电影行业时，其基本理论是：一部电影有九本戏，第一本是teaser，即吸引你注意力的精彩剧情，第二本要介绍主要人物，三四本就要进入剧情，六七本又要有一个转折，跟住就是结局，令到观众有「离场感」，即走出影院时的深刻印象与情绪共鸣。



为甚么是九本戏呢？皆因一本就是一卷菲林，即10分钟的内容，一部电影是90分钟，也即是九本。



不过，现在的电影很多都很长，闲闲哋两三个小时。问题在于，为甚么会有这趋势呢？



从消闲变烧脑娱乐



这很简单，在以前电影是消闲娱乐，主打就是不烧脑，90分钟的专注刚刚好。可是，现在有了太多不烧脑的娱乐了，如电视、Netflix、短片等，不停在挑战智力的下限，电影根本无法竞争。



因此，电影唯有向上限挑战，变成最烧脑的视觉娱乐，一个镜头，可以代表大量压缩的讯息，观众才会感到物有所值。不消说，今日看电影，已不是消闲，而是一个重要的function，因此也就越长越好，否则便是浪费了一个function。



周显