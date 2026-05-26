辛正儿 - 一周三喜讯 香港人才闪耀国际 | 社论

过去一个星期，香港迎来三宗喜讯。三位香港人才分别在世界顶尖的音乐殿堂、学术高地以及太空探索领域，取得成就，不仅是他们个人奋斗的凯歌，更是香港这座城市人才培育实力的最佳证明。



先说陈以琳。这位香港土生土长指挥家，获美国三藩市交响乐团委任为候任音乐总监，成为该乐团创立115年来首位女性音乐总监。三藩市交响乐团被誉为美国七大顶尖乐团之一，音乐总监之位长期由男性垄断，《纽约时报》形容陈以琳的任命「又一道（玻璃）天花板被打破」。



再说蒋蒙。11岁随家人从天津移居香港，入读皇仁书院，1995年中学会考取得十优佳绩，其后负笈美国史丹福大学取得电机工程博士学位，更成为普林斯顿大学最年轻的冠名讲座教授，并曾担任美国国务卿科学技术顾问。早前，他获美国顶尖学府西北大学委任为第18任校长，成为该校创校175年以来首位亚裔校长。



最令人热血沸腾的，莫过于黎家盈的故事。这位拥有港大计算机科学博士学位的警务处警司，成功入选神舟二十三号飞行乘组，成为香港首位参与国家载人航天飞行任务的载荷专家。她从约120名报名者中脱颖而出，肩负多项太空实验与研究重任。从香港警队的秘密技术部门，到浩瀚太空的国家太空站，黎家盈用行动证明，香港人不仅能在地球上创出佳绩，更能逐梦苍穹。



三名人才分别在文化艺术、学术领域和太空研究取得骄人成绩，绝非偶然。他们的成功，既是个人自强不息、不懈奋斗的写照，也充分反映了香港教育制度的优越性。香港的大学在世界排名中持续攀升，为学生提供了扎实的学术基础和国际化视野。陈以琳在香港完成中小学教育后赴美深造，黎家盈从本科到博士均在港大修读，其导师赞扬她做事谨慎细心、乐于面对挑战；蒋蒙则在香港的传统名校中磨练出过人的学术能力与坚韧意志。这些求学经历，为他们日后在国际舞台大放异彩，奠定了坚实基础。



三人的成就，亦为香港的未来发展方向提供了重要启示。传统上，香港予人的印象是国际金融、地产和商贸中心。然而，今次三位杰出人才所属的领域－－音乐指挥、学术研究、航天科技－－正是当今国际社会最炙手可热的「创意」与「创科」两大潮流。事实上，香港的创科实力正迅速崛起：香港的世界竞争力排名已跃升至全球第三位，世界人才竞争力排名升至全球第四位；新兴初创生态系统排名全球第三、亚洲第一。与此同时，香港正全力推动文艺创意产业发展，举办国际文化创意博览会及演艺博览等盛事，积极对接「十五五」规划，打造国际文化交流平台。



陈以琳、黎家盈和蒋蒙的成功，值得每一位港人自豪，更值得政府和社会各界多加介绍和宣传，以激励更多香港年轻人勇敢追梦。三位杰出港人的故事正在告诉世界：香港不止有国际金融中心的繁华，更有孕育世界级人才的深厚土壤。



辛正儿