辛正儿 - 港人征空意义深远 各界携手筑航天梦 | 社论

神舟二十三号任务发射在即，酒泉卫星发射中心已完成演练，新一代实时数据处理系统快将首次登场。今次任务最引人瞩目的亮点，莫过于任务标志中暗藏的「香港密码」－－形似洋紫荆的五瓣纹样与象征女性太空人的「仙女」形象，被广泛解读为来自香港警队的女载荷专家，极可能成为首位「港产」太空人，随船征空。



事实上，香港高校的科研团队早已深度参与国家航天事业。科大研发出全球首款轻小型高精度温室气体探测仪「天韵相机」，随天舟十号进驻「天宫」；理大研制的「表取采样执行装置」，成功助力嫦娥六号完成人类首次月球背面采样；中大的「根瘤菌」太空农业项目三上太空；港大更率先研究嫦娥五号月壤样本。从精密仪器到生物医学，从深空探测到空间实验，香港的源头创新与内地的系统集成优势相辅相成，实现了「1+1>2」的强强联合。



港澳人才获邀参与航天计划，意义远超技术层面。首先，这是「一国两制」下独特的「制度红利」。航天工程是彰显国家实力的顶级舞台，港澳科学家能将「两制」下的科研活力融入国家「一盘棋」中，既是对「一国」认同的生动实践，也让港澳人士亲身感受国家归属感与民族自豪感。其次，航天技术辐射效应巨大，能带动电子讯息、新材料等高端制造业发展。港澳高校透过参与国家项目，积累尖端工程经验，加速科研成果转化，提升本地工业水平，有力推动港澳产业升级。



再者，香港作为国际化科技枢纽，其科学家参与国家项目具有强烈示范效应，有助于中国吸引更多国际科技合作，提升科技外交软实力。最重要的是，航天科学家「追星逐月」的故事是极佳的爱国主义教材。当港澳青年亲眼见证身边的科学家或同龄人穿上航天服、亲手操作自己研发的仪器，那份「国家成就与个人事业紧密相连」的震撼，必将激励更多年轻人投身科研，培养未来的科技报国后备力量。



香港各界必须高度重视香港首位航天员的动向，一旦成事，必须持续宣传，将这一振奋人心的消息传遍校园、社区与职场。教育界应举办航天科普讲座，组织观看发射直播；政府可以考虑设立「航天日」，长远更可建立航天科技展馆。只有这样，才能将「港人征空」的正向效应最大化，让每一位市民都感受到参与科技兴国的荣光与责任。



辛正儿