邵家辉 - 私烟猖獗 当局要因时制宜 | 家辉讲场

俗话有云：「杀头生意有人做，亏本生意无人做」，意指只要有利可图，即使潜在后果严重，仍有人会铤而走险。这句话可谓现今香港私烟情况的写照。



诚然，医衞局不遗余力控烟，减少市民受烟害影响，方向与用心皆值得肯定，控烟工作亦见一定成效。惟个别落实措施，宜因应实际情况而定。



当局于2023及2024年接连加烟草税各逾三成，复合增幅达73.5%。自此单是烟草税已达每包66元，连同其他成本，一包合法香烟售价普遍过百元，与三四十元的私烟相比，形成巨大不法利润空间。正因如此，尽管香港海关克尽己职、疲于奔命追击，私烟依然禁之不绝。



另在控烟十招中，有一项去年9月生效的规定：售价低于法定烟草税的香烟推定为未完税，销售商须自证已课税，否则最高可罚200万元及监禁7年。此举旨在打击白牌烟－－即包装特征与完税烟相同的未完税香烟－－鱼目混珠，混杂正当完税烟出售图利，政策方向正确。



惟据业界反映，全港千多个香烟销售点中（不计连锁便利店），不少仍暗中售卖白牌烟。有店员为防范海关，设立「阴阳价」：对可疑客人标价70多元（高于烟草税），对他人则以三四十元出售。



业界委托独立机构定期在十八区收集空烟盒调查，最新亦发现非本地香烟及白牌烟共占61.9%，即每十包有六包或来自非正规渠道，较疫情前三成多比率飙升逾六成，反映趋势严峻。



辨识私烟的完税标签制度须至2027年底才实施，此段「真空期」内私烟活动恐有增无减。当局须加强「放蛇」执法，并呼吁烟民及销售者切勿以身试法；同时可加强对外宣传，适时公布相关拘捕个案的调查及检控进度，如去年9月底在至少4个销售点拘捕多名以低于法定税款售烟者个案，从而增强阻吓作用。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉