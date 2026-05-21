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周显 - 只有中国可保特朗普 | 政政经经

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周显
13分鐘前
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时评 专栏
內容

对特朗普而言，真正最重要的大事，是他的指定接班人，即万斯、鲁比奥或他的女儿，能否顺利接任总统，否则他在下台后必被清算，别说是身家财产了，连性命也随时不保。

若民主党上台必被清算

　　客观的事实是，他在野时，民主党对他穷追猛打，必欲抓他坐牢而后快，而他也不客气，对于奥巴马、希拉莉、佩洛西等人，打的也是歼灭战。而在这一年半之内，他也已遭到3次不成功的刺杀，这也证明了，这场党争已到了不死不休的地步了。

　　从另一方面看，一旦他的指定接班人选举失败，有谁可以保住他的性命呢？

　　以美国的势力之大，当它决心要追杀一个人，世界上只有一个国家可以保住这个人，就是中国。

　　有人说俄罗斯，但一来俄罗斯的国力大不如前。二来中国有记旧情的传统，俄罗斯没有。三来普京政权不稳，中国则在1978年之后，政策一直保持稳定，纵是换班子，也没换过政策。

　　我不知道这究竟是不是特朗普对中国如此客气的原因，不过我想，以他的老谋深算，访中之时，不可能没想到过这一点。

周显

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