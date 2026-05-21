辛正儿 - 主动开拓中亚新商机 为香港经济注新动能 | 社论

特首李家超宣布6月初率领大型商贸代表团，出访哈萨克和乌兹别克，逾60位高级别商贸代表随行，涵盖工商、金融、法律、物流、创科等多元领域。这是继出访中东、东盟之后，特区政府主动开拓新兴市场的又一重要部署。



哈萨克与乌兹别克天然资源极为丰富，两国正全力推动产业多元化。哈萨克已探明石油储量近140亿吨，矿藏种类超过90种，2025年经济增长达6.5%。乌兹别克以黄金、棉花、石油、天然气「四金」为支柱，经济增长高达7.7%。两国正致力摆脱过度依赖资源业，并对金融、基建、绿色能源、数字经济等领域需求旺盛，与香港作为国际金融、贸易和专业服务枢纽的优势高度契合。这意味着香港商界面对的并非只是一个「露天矿山」，而是整条产业链升级过程中衍生的多元服务需求，涵盖融资、物流、法律合规、工程建设等广泛范畴，开拓空间极为广阔。



李家超表明，代表团将考察当地企业和设施，探索新合作机遇。出访过后，代表团成员责无旁贷地须将实地考察所得的第一手资讯带回香港，展开深入研究和可行性分析。哈萨克的阿斯塔纳国际金融中心已采用普通法制度，乌兹别克亦正筹建类似设有独立商业法院的TIFC国际金融中心－－这为香港的专业服务界创造了极为有利的制度接入点。商界应把握契机，持续深耕，将考察成果转化为具体的项目落地和实质回报。



值得深思的是，这次由特区政府牵头开拓对外商机，也应成为激励年轻一代向外闯的重要契机。尤其传统经济的就业路径日益收窄，向外开拓新市场便成为解决青年就业结构性问题的关键出路之一。乌兹别克人口平均年龄仅约30岁，劳动力充足且内需市场消费动力强劲；哈萨克2025年人均GDP达1.5万美元，购买力冠绝中亚。这些新兴市场不仅是商界的蓝海，更应成为香港新一代放眼世界、施展抱负的舞台。当局应通过多元渠道向年轻人详细介绍中亚市场的机遇与挑战，资助青年赴当地实习交流，鼓励他们学习相关语言和文化，甚至探索在当地创业、就业及参与「一带一路」建设的可能，将宏观的政府战略内化为年轻一代的自觉行动，为香港的经济发展注入源源不绝的新动能。



辛正儿