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辛正儿 - 特朗普又「狼来了」 美伊博弈的荒诞剧 | 社论

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辛正儿
2小時前
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　　自美国与以色列两国对伊朗开战以来，世人目睹了一场前所未见的国际危机「脱口秀」－－特朗普的发言不仅前言不对后语，甚至在同一天内自相矛盾。这种随心所欲、朝令夕改的作风，已令中东局势陷入极度不可测的危险境地。

　　回顾近日事态：5月16日，英美传媒揭露特朗普政府正积极游说阿联酋武力夺取伊朗战略岛屿拉万岛，美以大军集结，将恢复袭击。五万部队、两艘航母就位，国防部长宣称「已拟定升级计划」。然而仅仅三天后，特朗普突然宣布因「多位海湾国家领导人的干预与劝说」而取消原定5月19日的打击行动。他又自称早前「愿意接受伊朗暂停核计划20年」，如今又改口「我现在甚么都不接受」。

　　这种反复无常，从计谋角度看，不断改口确能令伊朗难以捉摸其真实意图，从而制造战略混乱。然而，当「狼来了」喊过太多次，连盟友也逐渐失去信心。更何况，特朗普一方面高调威胁「大规模全面打击」，另一方面却因海湾领导人几通电话就轻易推迟，这只会让外界看清其底牌：美国根本不愿承受与伊朗全面开战的伤亡代价，宁可怂恿阿联酋等国充当「炮灰」。

　　值得注意的是，特朗普声称推迟行动的关键理由是「海湾国家担心演变成全面战争，威胁能源设施」。这恰恰反证了一个尴尬事实：即使是美国的地区盟友，也不认同其单方面攻势。可见部分海湾国家虽敌视伊朗，却不愿被拖入一场由美国主导、自己却要承担前线风险的战火。特朗普的「代理战争」算盘，早已被世人看穿。

　　更深层的问题在于，美国作为超级大国，其领导人如此反复无常，已严重侵蚀国际社会对其的信任。从欧盟到中东各国，无不对特朗普的「任意妄为」感到头痛。伊朗方面更一语道破：「美国设定了军事打击的最后期限，然后又自己取消！试图用虚假的希望逼使伊朗屈服。」这种「虚假的希望」与「狼来了」并无二致，只会让伊朗更加坚定地拒绝实质让步－－毕竟，谁能与一个连自己说过甚么都无法确定的对手谈判？

　　这场美伊博弈，俨然一出荒诞剧。台上主角特朗普反复切换战争与和平的剧本，台下观众－－无论是美国盟友还是伊朗－－却已逐渐失去耐性。若特朗普继续以「前言不对后语」的作风处理危机，最终结果恐怕不是达成协议，而是将所有人推入一场谁也无法控制的真正灾难。当「狼来了」变成「狼真的来了」，届时后悔已晚。

辛正儿

 
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