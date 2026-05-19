辛正儿 - 伊波拉并不遥远 港府须超前防疫 | 社论

非洲刚果民主共和国与乌干达正爆发伊波拉疫情，由本迪布焦病毒株引发，致死率高达五成以上，且尚无认可疫苗与特效药。世衞组织已定为「国际关注的突发公共衞生事件」，特区政府亦启动「伊波拉病毒病准备及应变计划」下的最低「戒备」级别。然而，面对这场似远还近的疫情，仅以「戒备」应对，会否低估了潜在风险？



首先，我们不能轻信官方公布的染疫与死亡数字。刚果疫区检测能力有限，实际感染规模极可能远超表面数据。世衞亦坦言，传播情况存在很大不确定性。当讯息本身不全，防疫部署就必须从最坏处着眼，宁紧勿松。



其次，伊波拉虽不像新冠病毒般经空气传播，而是依赖接触患者体液感染，但其潜伏期长达二十一日，足以让一名看似健康的旅客，在发病前经航空网络抵达世界任何角落。香港作为国际航空枢纽与商贸自由港，每日迎来五洲四海的旅客，非洲客并不罕见。刚果疫情已向邻国乌干达散播，足见病毒可轻而易举跨越国界。



目前政府虽在机场加强对非洲抵港旅客的体温监测与健康筛查，但这远不足够。伊波拉初期症状近似感冒，发烧未必即时出现，带源者如仍在潜伏期，可以绕过体温检测入境。一旦有染疫者进入社区并发病，其高致命性和接触传播特性，足以对医疗系统构成沉重压力。



所谓「戒备」级别，仅代表风险轻微、应变协调有限。然而，周全的公共衞生防御，从来不能只凭运气或地理距离。我们必须认识到，非洲虽远，病毒却可以在一程航班之内悄然叩门。政府应果断检视现行口岸防疫措施：不仅维持体温筛查，更可考虑针对来自疫区的旅客实施健康申报、记录在港住处及联络方式，以便必要时迅速追踪。同时，前线医护应提高警觉，对有相关旅游史及可疑病征者及早隔离检测，切断潜在传播链。



防疫之要，在于超前部署，而非待城门失火才筹谋救火。港府必须紧密与世衞及各国通报疫情资讯，审时度势，一旦疫情扩散或出现更多输出病例，便要即时提升应变级别，全面收紧口岸防线。市民也须时刻保持衞生意识，近期避免前往疫区，守护这座城市得来不易的公共衞生屏障。



辛正儿