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周显 - 银行流程玩死人 | 政政经经

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周显
2小時前
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奥里萨邦（Odisha）是印度东部的一个邦，人口达4600万人，面积15.5万平方公里，位于孟加拉湾沿岸，有自己的语言，人均收入低于平均数。

　　日前，一名在该地的贫困男子因长期无法从银行领取已故姐姐的存款，数目是2万卢比（约2000港元），竟挖出亡姐遗骸，直接带往银行「证明已死亡」，因而成为国际新闻。

　　看到这则新闻，我感到的不是好笑，而是唏嘘，皆因在香港，我们岂不也是饱受到银行流程，以及KYC（认识你的客户）流程的苦恼？

户口险因KYC遭取消

　　我试过被数字银行不停扣利息，因忘记了密码，银行方面又不肯真人面对面处理，又无法存入现金还钱，拉扯了半年才解决这问题。又试过公司户口被KYC，问些无聊问题，例如同时做几种生意，哪种业务占了大部分，我回答一半一半，银行不接受，非要讲出一种主营业务不可，如果我说不出来，就要取消我的户口。

　　那个时候，我顿时明白了「希特拉cut唔到有线」的苦恼，也理解了拿刀走进大楼劈人的那位年轻人的心情。

周显

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