黄丽君 - 如何让西医拥抱中医 | 中环High Tea

香港要推动中西医协作治疗的医疗模式，有不同的挑战，但其中一座大山是本地西医对中医的认识不深，甚至可能是近乎零。不少西医对病人由应诊后或出院后的告诫，一定包括「千万不要吃中药」。今天，属香港首间中医院的香港中医院已营运接近半年，其存在会否影响到不信中医的西医吗？



一直以来，西医不信中医，因为他们认为中医各施各法，没有数据，也没有统一的标准，绝对不科学，中医治疗充其量不过是补身、调理的一些民间方案，其治病的有效性，完全没有科学基础，甚至是有机会干扰西医对病人的治疗，影响病人的康复。



本地西医及有些病人存在这种不信中医的想法，是根深蒂固的想法。然而，这种否定中医的思维，站得住脚吗？



中医若未能治病，甚至可以干扰、破坏西医治疗病人的有效性，为何中国内地中西医协作治疗可以成为一套已被确立和正统的治疗模式？如果中医会破坏西医的治疗，那么内地无数接受中西医合治、并完全康复的病人对西医来说代表甚么？是病人幸运？是万中无一的罕有个案？是甚么呢？



中医医院行政总监卞兆祥在一个传媒访问中指出日间住院服务采用的密集治疗，效果见惊喜，院方希望可以收集数据研究，长远设立标准化临床指引，日后助辨证和治疗。中医院营运机构董事局成员、浸会大学校长衞炳江强调，推出标准化临床指引十分重要，若能成功制订临床指引，例如研究如何将验血、磁力共振等数据融入中医辨证论治中，有利达致中医药标准化及国际化目标。



从卞兆祥和衞炳江所说，中医院对标准化和国际化有路线图，也有实践。当然，要发展出一套标准化的临床指引不可能一蹴而就，但不等于在指引未确立前，香港不可以推动改变传统西医主流文化对中医不信任的情况。



信任由认识事物本质的真相开始。今天，香港两间有医学院的大学都有中医授课的课程，新一代的医科生都有机会涉猎中医，下一代的医生对中医治疗相信不会毫无概念。现时阻碍香港中西医合治有更大发挥的一座大山是传统西医，包括不少专科西医对中医治疗有很大的成见。政府要推动香港中西医合治的发展，是否也可以推出一些措施、促成和鼓励西医对中医治疗的认识，让他们不会在第一时间否定中医对治疗病人可发挥的积极互补作用？



医管局是政府机构，让中医院可以向医管局旗下的医生介绍中医院的工作、中医治疗的成功个案、治疗方案如何透过中医疗法配合西医治疗方案等等，政府若能将这种交流推而广之，最大的得益者除了是病人，也是医生。



香港要成功推动中西医合治，必需要香港广大的西医群放下对中医的成见，愿意拥抱中医作为救人治病的伙伴，而这项工作也必需要由现时起动，才不会拖慢香港中医走向标准化和国际化的步伐。这项工作若能成功，便是病人的佳音！



黄丽君