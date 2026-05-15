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辛正儿 - 非物质文化遗产是宝 扩大香港深度游吸客 | 社论

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辛正儿
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　　康文署举办第二届「香港非遗月」，推出40个考察团，较去年大增16个，其中10个为旅客团，这个看似微小的变化，实则揭示了香港旅游业转型升级的重要方向--以非物质文化遗产为核心的深度文化旅游，正是香港摆脱「购物天堂」单一形象、实现旅游业精品化的关键突破口。

　　国际旅游潮流早已悄然转向。当今旅客不再满足于走马看花式的景点打卡，也不再单纯追求购物与美食的感官刺激，而是渴望深入体验一个地区独有的风土人情与生活质感。联合国教科文组织推动的非遗保护浪潮，正与这股深度旅游趋势形成交汇。从日本长良川的鸬鹚捕鱼奢华观览体验，到印尼乌基尔萨里村的蜡染生态村，再到西班牙将叠人塔转化为震撼人心的表演式旅游项目，全球各地的成功案例一再证明：非遗项目具有无可比拟的旅游吸引力，能将「古老文化」转化为「潮流体验」。

　　香港拥有超过500项非物质文化遗产，这是一座亟待开发的旅游金矿。从最高级别的粤剧、大坑舞火龙、长洲太平清醮，到生活化的凉茶、虾子面制作技艺、霓虹光管制作，每一项非遗都承载着香港独有的城市记忆与文化基因。以今年非遗月新增的深水埗区路线为例，全球第三大「最型格」社区的美誉背后，是木偶戏、古琴艺术、扎作技艺等传统工艺在现代都市中的顽强延续。资深木偶戏师傅黄晖将无人机与机械人融入传统表演，扎作店第二代传人欧阳秉志创作出电子吉他纸扎品回应时代脉动，这些故事本身就是最具吸引力的旅游叙事。

　　非遗旅游的魅力在于其「独特性」与「体验性」。一个旅客可以在深水埗的考察团中，亲手触摸制作逾200小时的古琴，观赏融入多媒体科技的木偶戏，甚至在宝华扎作店学习用竹和砂纸制作纸扎品。这种沉浸式的文化体验，远比购买一个名牌手袋更能留下深刻的香港记忆。正如日本让游客化身「鹈匠」近距离观赏千年历史的鸬鹚捕鱼，香港的非遗项目同样能让旅客从旁观者变为参与者，真正走进城市的灵魂深处。

　　然而，要将非遗资源转化为旅游动力，单靠康文署一年一度的考察团远远不够。旅发局须扩大将非遗旅游纳入整体推广策略，针对不同市场设计主题路线；旅行社需摆脱传统操作模式，开发小而精的文化体验产品；政府更应建立跨界合作机制，串联非遗传承人、社区组织与旅游业界，形成完整的非遗旅游生态链。法国的经验值得借鉴——从法餐到长棍面包，从咖啡馆文化到街头闲聊的氛围，整套生活美学通过申遗提升市场价值，继而带动美食旅游大幅增长。香港的非遗项目同样能从「清单上的项目」转化为「市场上的产品」，实现文化保育与经济效益的双赢。

辛正儿

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