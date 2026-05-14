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辛正儿 - AI片真假难分 规管缓慢则乱 | 社论

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辛正儿
2小時前
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　　「连我同事都说看了一段时间才发现原来是AI（人工智能）生成，真的好困扰！」立法会议员霍启刚这句感叹，道出无数市民心声。从名人深伪短片被盗用于商业广告，到港大法律系学生利用AI工具合成数百张同学裸照却仅获警告信－－事件接连敲响警钟，揭露香港现行法律在AI时代的存在漏洞。当深伪技术地下产业链已在加密群组中荼毒青少年，当不法之徒可藉真假难辨的影像诈骗牟利，香港若继续停留在「研究立法」的阶段，无异于放任风险蔓延。社会必须呼吁：政府须以「专门法例」从速规管AI制作及发布行为，并在正式立法前，果断引入内地「强制标签」制度，填补眼前真空。

　　AI生成一段几可乱真的深伪影片最快只需五分钟，然而香港的法律更新却龟速爬行。现行法例中，单纯「制作」他人不雅影像并不构成刑事罪行，只有「发布」才受约束；《私隐条例》仅规管个人资料收集使用，对AI生成内容鞭长莫及；《版权条例》下的民事诉讼门槛极高，一般市民想维护肖像权犹如「纸上谈兵」。这种「制作合法、发布才罚」的荒谬局面，正是港大事件中受害者无处申冤的原因。保安局官员亦坦承法律存在短板。

　　面对这一困局，社会共识日渐清晰：与其对现有法例小修小补、东拼西凑，不如参考内地及海外经验，制订针对AI技术的「专门法例」。大律师公会主席杜淦堃明确呼吁制订针对性法律应对深伪色情内容；葛珮帆议员提议仿效内地与韩国，订立专门法例并要求平台标示AI内容。专门法例的好处在于能够全面涵盖AI的创作、使用、发布各环节，清晰界定刑事责任，避免现行法律「捉襟见肘」的尴尬。政府律政司跨部门工作小组虽已展开研究，但至今未有具体立法时间表。

　　专门法例从研究、咨询到三读通过，动辄以年计算。在法例出台前的「空窗期」，难道继续任由深伪内容泛滥？绝不。内地中央网信办的做法提供了立即可行的参考：要求所有短视频必须标注六类标签－－「含有虚构演绎内容」、「含有AI生成内容」、「含有行销讯息」、「内容为转载」、「内容为个人观点」及「毋须标注」。未经标注的短片不得发布，平台须加强审核，对存量视频分批回溯。这项制度成本低、见效快、操作明确，能够即时提醒观众「眼前影像未必真实」，从源头减少误导与诈骗风险。反观香港，数字政策办公室虽已发布《生成式人工智能技术及应用指引》，但指引不具强制力，对不法之徒毫无约束。政府应加快制订规管AI的法律，此前应果断将「强制标签」纳入现行规管框架，要求所有本地平台严格执行，并与内地监管对接，遏止跨境违规内容流窜。

辛正儿

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2026-05-13 02:00 HKT
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