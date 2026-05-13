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辛正儿 - 追风观浪险送命 虐儿法例须检讨 | 社论

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辛正儿
2小時前
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　　去年超强台风「桦加沙」袭港期间，一对夫妇携年幼子女到柴湾海边观浪，结果母子被大浪卷入海，父亲救人同告堕海，幸得舢舨船家及消防员及时救援，一家四口捡回性命。案件在法院审理，控方同意以自签保守行为处理，裁判官下令父母各签2000元、守行为3年，虐儿罪获撤销。

　　法庭的裁决可谓「小惩大诫」。一方面，父母置子女于狂风巨浪的极度危险环境，行为卤莽至极；另一方面，若判处刑事罪名，势必影响家庭完整及子女照顾，法庭在法理与人情之间作出平衡，尚可理解。然而，这宗案件曝露了一个更深层问题：现行法例对父母疏忽照顾儿童的阻吓力是否足够？

　　香港《侵害人身罪条例》第27条订明，任何人故意袭击、虐待、忽略、抛弃或遗弃儿童，导致其受到不必要的苦楚或健康损害，即属刑事罪行。然而，条文中的「故意」及「不必要的苦楚」门槛较高，像带子女追风观浪这类「一时贪玩」却明显危害儿童安全的行为，在司法实践中往往以签保守行为了事，难以形成强烈警示。

　　放眼国际，不少地区对父母置儿童于危险境地的规范更为严格。中国内地《未成年人保护法》明确禁止监护人将未成年人置于危险环境；英国《1933年儿童与青少年法》更规定，即使他人介入避免了实际损害，亦不影响对施虐者的定罪－－换言之，只要父母的行为「可能」导致儿童痛苦或健康受损，已足以入罪。欧盟则强调「儿童最大利益」原则，法院可因父母疏忽而剥夺监护权。

　　香港作为国际城市，保护儿童法例应与时并进。政府应深入研究内地及海外的经验，检讨《侵害人身罪条例》及《保护儿童及少年条例》，考虑引入「危害儿童」的独立罪行，降低入罪门槛，让那些因卤莽或疏忽而将子女置于危险境地的父母，面对更明确的法律后果。

　　当然，法律是最后防线。政府同时要加强公众宣传，尤其是针对极端天气下的危险行为。每次打风期间，总有市民冒险追风观浪，不但危及自身，更浪费警力、消防及飞行服务队等宝贵救援资源，令救援人员也身陷险境。这种「累己累人」的行为，必须通过持续的社会教育及法律震慑双管齐下，才能有效遏止。

辛正儿

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