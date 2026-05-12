辛正儿 - 「公建民营」日间护理中心 构建更好安老服务第一步 | 社论

香港正面对「人口老化海啸」来势，劳福局宣布在将军澳日出康城推出首个「公建民营」模式的日间护理中心，专为中产长者提供服务，料明年下半年投入营运。这项突破传统「公建公营」框架的尝试，不仅显示政府引入市场力量回应多元需求的决心，更呼应了国际安老服务「在地养老」的潮流。然而，这只是起点，当局需持续推动新颖措施，构建更好的安老服务。



「公建民营」日间护理中心，让长者得以在熟悉的社区接受服务，正是「在地养老」全球共识的具体实践。相比早年兴起的「北上养老」潮流，长者需面对重新适应环境、社区关系断裂、子女探望不便等问题，社区本位的安老服务更能维系长者的社会连结与心理安全感。而「公建民营」模式的精髓在于自负盈亏、灵活定价，让营运机构按市场需求设计服务档次。这不但可减轻政府直接提供服务的财政压力，更能刺激民间资本投入，催生从基层到中产乃至高端的多层级安老选项。



然而，日间护理中心只是拼图的一块。国际安老服务的核心方向，已从传统的「被动照护」转向「全面赋能」，当中多项趋势值得香港借镜：一，整合性照护：高龄者常同时面对慢性病、复健、心理社交等需求，必须将医疗、护理、生活照顾无缝串联，否则服务碎片化只会加剧长者与家属的奔波之苦；二，以人为本：打破「一套流程服务所有人」的工业化模式，尊重每位长者的生活习惯与选择权，让他们参与规划自己的照护计划；三，科技辅助：远距医疗、穿戴式监测、智慧家居感应器乃至服务型机器人，既能减轻前线人手压力，亦能提升独居长者的安全与生活品质；四，预防与健康促进：从「有病医病」转向「主动健康管理」，透过规律运动、营养指导、跌倒预防、认知训练等，延长健康寿命、压缩失能期；五，支持家庭照顾者：正视照顾者的身心负荷，提供喘息服务、技巧指导、心理咨询等支援，因为他们是安老体系中不可或缺的隐形支柱等。



「公建民营」日间护理中心展现了政府打破思维定势的勇气，但这仅是推动更佳安老服务的第一步。要真正追上国际安老服务的标杆，香港须系统性地将上述大趋势融入政策规划，并鼓励公私营机构协作创新。



辛正儿