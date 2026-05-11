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辛正儿 - 正视「AI鸿沟」风险 「全民培训」仅为起点 | 社论

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辛正儿
5小時前
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时评 专栏
內容

　　财政司司长陈茂波提出推动「全民AI培训」，以期提升市民生活质素及企业竞争力，方向固然正确。然而，面对欧美国家已然浮现的严峻「AI鸿沟」社会问题，香港若仅将政策焦点狭窄地置于技能提升与生产效率，恐远远不足以应对即将到来的结构性挑战。

　　所谓「AI鸿沟」，远非单纯的数位技能落差。它深刻反映在国际竞争、经济分配、文化霸权及使用者阶层等多元层面。欧盟与美国在监管与投资上的分歧，导致创新人才与资源高度集中；劳动市场呈现「K型分化」，资产拥有者与工薪阶级的财富差距持续扩大；城乡发展不均，都市工作者受AI冲击的程度远高于乡村；甚至AI模型内建的「矽谷凝视」与英语霸权，正在无形中强化全球知识与认知的不平等。这些问题警示我们：AI的普及若无配套的公平机制，只会加剧而非缩小社会内部的权力与资源鸿沟。

　　在此脉络下，单纯推广「全民AI培训」犹如仅为民众提供一把尚未开锁的钥匙。市民懂得使用AI，固然能提升生活便利性，但若缺乏对AI伦理、监管、偏见及资源分配机制的理解，普罗大众很可能在不知不觉中沦为AI时代的弱势群体。企业亦不应只视AI为提升效率的工具，若无视其对员工权益、决策公平及社会责任的影响，最终可能加剧内部的职位替代焦虑与对立。

　　有鉴于AI引发的问题横跨科技、经济、教育、法律、文化及社会福利等多个政策领域，政府实有必要立即成立「跨政策专责小组」，统筹研究并提出应对策略。该小组应超越传统培训思维，系统性审视AI应用的公平机会、道德底线、监管框架及弱势保障机制。惟有如此，香港才能在拥抱AI浪潮的同时，避免重蹈欧美国家「AI鸿沟」加剧社会分裂的覆辙，真正实现科技普惠与可持续发展的愿景。时间紧逼，已刻不容缓。

辛正儿

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2026-05-08 02:00 HKT
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