辛正儿 - 治冷气机滴水 执法外施援助 | 社论

每逢炎夏，旧区街头再现「户外雨绵绵」的怪象。冷气机滴水如「天降口水」，不但滋扰路人，更可能传播病菌、滋生蚊虫，令都市人生活增添烦恼，甚至损害香港作为国际城市的衞生形象。食环署本月起引入第三代人工智能调查系统，配合红外线夜视镜，大幅提升侦测滴水源头的能力，去年更成功处理逾八千六百部冷气机，较之前倍增。然而，科技执法虽能提高「捉得到」的效率，却无法解决「为何总是滴水」的结构性根源。要真正告别滴水之患，政府须从硬件改造、技术革新与制度优化三管齐下。



滴水问题反复发作，首当其冲的是行人与公共衞生。漫长夏日，途人经过深水埗、旺角等旧区，随时被楼上冷气机滴下的冷凝水沾湿衣衫，构成心理与实际的滋扰。值得关注的是，冷凝水积聚于外墙或冷气机托盘，容易成为细菌、病毒的温床，随风飘散或滴落地面，增加传播风险；而积水亦为蚊虫提供理想的繁殖环境，加剧蚊媒疾病的威胁。当旅客对香港的第一印象来自「滴水帘」与地面水渍，所谓「国际都会」的形象难免大打折扣。



政府近年加强执法，应用AI及夜视技术，理应肯定。但数字亦反映现实困境：2024年接获逾三万八千宗投诉，最终仅二十二宗成功检控，足见「捉到滴水」不等于「解决滴水」。问题的症结在于，不少旧楼兴建时根本欠缺统一的冷气机排水管，即使业主有心跟进，也无从接驳；加上喉管老化、安装不当、托盘破损等技术原因，滴水黑点往往此起彼伏。若只靠事后惩罚，而不从硬件上补救，便如同「头痛医头，脚痛医脚」，难以斩草除根。



要从源头减少滴水，政府应研究推出专项资助政策，协助旧楼小业主加装或改造中央排水管。现时市区重建局或屋宇署的楼宇维修资助计划，多以结构安全或消防设施为主，冷气机排水系统常被忽略。当局不妨研究「排水管改善专项基金」，为合资格业主提供资助，统一在外墙铺设接驳全幢单位的排水喉管，彻底解决「无处可排」的历史欠帐。



同时，政府应主动与冷气工程界、楼宇维修界携手研究最新技术，例如一体化防漏托盘、自动警报排水故障的智能装置，以及适用于旧楼的轻巧去水喉系统。透过制订实务指引与技术认证，鼓励业主在更换冷气机时一并采用「防滴水设计」，从安装环节杜绝隐患。



最后，制度上必须理顺执法流程，并加强社区参与及教育。建议食环署与屋宇署、物业管理公司建立通报协作机制，简化入屋调查手续；同时针对「三无大厦」、㓥房集中区域，派员联同区议员及地区组织上门推广，举办免费检查日，提升业主的维修意识。对于公屋租户，房屋署应严格执行扣分制，并要求管理公司从发提示信转为主动跟进维修，不能再「劝而不罚」。



辛正儿