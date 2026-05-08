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邵家辉 - 舟无舵不行 行政主导助港扬帆 | 家辉讲场

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邵家辉
1小時前
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时评 专栏
內容

　　近日在特区政府牵头下，一间香港企业与东莞市政府签署意向书，将在东莞建立大湾区首条完整的可持续航空燃料（SAF）产业链，将废食油转废为能。这不仅对接国家绿色发展战略，更透过两地政府与企业合作，促成关键产业项目落地，堪称「行政主导」下政府积极有为的良好写照。

　　何谓行政主导？简言之，即是以行政长官为核心的行政机关，在公共政策制订与施政上处于主导地位。这一体制源自宪法和基本法，是香港特区宪制秩序的重要基石。

　　多年实践证明，香港作为一个复杂的现代化城市，无论是维护国安等大事，还是发展经济、抗疫、改善民生等事务，若缺乏主导核心，会出现政策失焦、拖延内耗等弊端。要确保政策落地见效，须有一个明确的「掌舵者」统筹全局。可以说，行政主导体制是香港应对挑战、抓紧机遇的「定海神针」。

　　因此，去年12月李家超特首到北京述职时，习近平主席要求特区政府坚持和完善行政主导，可谓一针见血，意义重大。当前在推动北部都会区建设、编制香港首份五年规划等重要时刻，政府若缺乏统筹执行力，恐怕只会事倍功半。

　　有人或会忧虑，行政主导会否变成政府「说了算」？必须厘清，行政主导绝不等于行政霸道。行政、立法与司法机关各司其职，既相互配合，亦互相制衡，共同目标是为了市民的根本福祉与香港整体利益。诚如夏宝龙主任所言：「要同唱一台戏，要多补台，不能拆台。」现届政府创新推出前厅交流会、行政长官互动交流答问会等沟通平台，正是良性互动的体现。

　　作为立法会议员，我定当克尽己职，既支持配合政府施政，亦切实发挥监督促进的作用，与行政机关并肩作战，共同造福市民、贡献国家。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

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