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辛正儿 - 陷电骗仍执迷不悟 全民再筑抵御防线 | 社论

头条社论
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辛正儿
7小時前
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　　警方最新数字再次敲响警钟：今年首季长者受骗人数与损失金额大幅攀升，单是投资骗案，300多名长者便损失3.3亿元，人均逾百万元。更令人忧虑的是，受害者不乏高学历、具投资经验的人士－－一位60多岁的电脑编程员，竟也堕入「假名人」投资陷阱，被骗过百万元。这清楚说明，电话骗案已由当年的「猜猜我是谁」、网恋骗局，进化至精密部署的投资陷阱，手法层出不穷，不论年龄、教育程度或职业，人人均有机会中招。

　　剖析这类投资骗局，离不开「三部曲」。第一步：以「权威专家」招徕，博取信任。骗徒在社交平台投放广告，将受害人引入群组，自称财经界知名人士，提供「独家贴士」，甚至「贴心」检视投资组合，逐步建立虚假权威。第二步：先给甜头，诱发贪念。受害人小额尝试，果然获利，于是戒心尽失，信心大增，自以为遇上「贵人」，越踩越深。第三步：收网收割。骗徒宣称有「内幕消息」，推介某股票，受害人重锤出击后股价暴跌；骗徒再以「赔偿损失」为名，要求支付「行政费」、「退款费」——至此，受害人已泥足深陷，无法自拔。

　　最令人关注的是，即使执法机构不断推出反诈骗宣传，不少受害人仍然不信自己受骗，包括高学历人士。调查显示，受害人平均需28天才肯承认受骗，而每延迟一日报案，损失便增加逾1.4万元。高学历、有投资经验者，往往因过度自信，更容易掉以轻心，人均损失反而更高。

　　面对这种「执迷型」受害现象，传统的温馨提示已不足够。政府、金融界、教育界、传媒及家长，必须长期推行反诈骗教育，而且要采用「洗脑式」宣传－－将昔日「一讲钱就失感情」的智慧，改写成「一讲钱，极可能是骗局」。无论是银行转帐前的警示、社区中心的讲座、学校的家长教育，抑或社交媒体的广告，都应不断重复这句口号，植入大众潜意识。同时，警方提醒市民：任何要求先付「提款费」、「行政费」才能取回款项的，百分百是骗局。转帐前必须查证对方户口可靠性，一旦怀疑受骗，立即报案止蚀。

　　骗局千变万化，万变不离其宗－－利用人性中的贪念与信任。只有全民筑起心理防线，时刻保持「一讲钱即警惕」的条件反射，才能避免更多长者断送毕生积蓄。

辛正儿

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2026-05-04 02:00 HKT
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