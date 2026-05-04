Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 益了私烟 | 政政经经

政政经经
政政经经
周显
12小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

政府在2025年推出「控烟十招」，其中部分是过去式，例如在4月30日，已实行了禁止管有电子烟等另类烟产品，最少定额罚款3000元，最高判处监禁6个月，控烟酒办首日执法，即发出4张定额罚款通知书。

　　中国内地和世界大部分地区，加热烟和电子烟都是合法，身上管有相关产品的大有人在，新法实施刚好是在黄金周前夕，大量内地旅客来港，相信控烟办会「就住」内地旅客，已十分「轻手」，否则必然可为库房带来大笔收入，同时这些产品也会继续在黑市有交易。

规范包装幼烟中招

　　这十招也有部分是未来式，例如说，规范烟盒包装，事先绝对想不到居然严格到所有烟盒尺寸都要一式一样，盒的边缘更要「坚硬且笔直」，连烟盒内衬纸都规定用银色。

　　即时中招的是软包装、大包装的烟、薄身盒的幼烟，随时有近一半产品要退出市场。不少中国品牌现在也有供应这些产品，似乎推行十招的人，还未学懂在制订政策时顾及国家大局和国企感受。连带中招的是报贩，皆因现时卖烟占了报贩的一半营业额，这一半将会又少一半。

　　至于最大的得益者，当然是私烟啦！以后幼烟又变独家生意，这就有待警方和海关去加强执法了！

周显

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
00:55
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
4小時前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
8小時前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
4小時前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
17小時前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
8小時前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
4小時前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
19小時前
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
5小時前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
更多文章
周显 - 资本主义问题 | 政政经经
有一句老话，少年时不信共产主义，是没有心，长大后相信共产主义，是没有脑。在我而言，这恰好是相反：少年时在资本主义英国殖民地香港长大，怎会相信共产主义？长大后，以至于年纪渐长，反而成为共产主义的半个信徒。 　　笔者在大学时，学会了一点点马克思主义理论，例如下层建筑影响上层建筑，历史潮流不可抗拒之类的简单原理，觉得很有道理，后来阅历深了，发现在西方的经济学理论解释不了现代世界，学会了炒股和投资之
2026-04-30 02:00 HKT
政政经经