辛正儿 - 保护旅游资源 推行「主动保育」 | 社论

五一黄金周，大批内地旅客访港，环保团体绿色和平实地调查揭示，西贡桥咀洲海岸有游人手持铁铲、生果刀等，挖掘海螺、海胆与螃蟹，有人将猎获装入胶袋带走，期间未见执法人员巡逻。这已非偶发个案－－从咸田湾营地超载、非法生火烧毁树干，到桥咀洲珊瑚被践踏、破边洲涌现垃圾，种种迹象显示，香港郊野面对过度旅游带来的生态危害。



诚然，内地「小红书」的强力推介，令香港不少隐世山野海岸一夜爆红，游客量远超环境承载力。但将问题简单归咎于游客自律不足，既不公平，也无助解决困境。真正值得反思的是：香港的郊野管理思维，是否仍停留在「被动应变」？



政府正研究在热门露营地引入预约及收费制度，料今年下半年启动立法咨询。这一步值得肯定，然而单靠预约并不足够。郊野面积辽阔，巡查人手不能无限量增加，即使当局出动无人机，也难以全天候覆盖每个角落。另外，桥咀洲这类海岸公园范围外的敏感地带，至今未获法定保护区身份，巡查人手欠奉，预约从何谈起？



要从根本解决问题，政府应研究按生态价值，对全港郊野景点实施分级管理制度：第一级：核心生态区－－如桥咀洲连岛沙洲、珊瑚群落、马蹄蟹产卵地等，应列为法定禁区，除科研申请外禁止公众进入，并以浮标、围网及清晰告示标明界线，违者重罚。绿色和平促请政府交代「桥咀海岸公园」落实范围及时间表，这项诉求刻不容缓。第二级：高生态价值但可有限开放区－－如东坝、大东山芒草原等，实施预约及收费制度，并科学测定每日最大承载量，超额即停止准入。第三级：一般休闲区－－维持现有管理模式，辅以教育及不定时执法。同时，政府须尽快修订《海岸公园条例》，将生态敏感但尚未纳入保护区的地带迅速划入法定管辖范围，使执法有法可依。此外，渔护署应尽快启动全港郊野景点的环境承载力研究，不仅计算「人数上限」，更需评估垃圾处理、厕所容量、交通疏导等配套极限。



「小红书效应」证明，潮流可以一夜之间将冷门景点变成灾区。政府应设立跨部门小组，定期监测内地社交平台上关于香港郊野的热门帖文，一旦发现新的「打卡热点」，便要提前部署交通、告示、流动厕所及巡逻人手，而非等到垃圾遍地、生态受损才亡羊补牢。与此同时，与内地旅行社及平台合作，在旅客出发前推送「无痕山林」教育资讯，从源头改变旅客的行为。



辛正儿