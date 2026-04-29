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辛正儿 - 科大医学院起步 创新医学枢纽可期 | 社论

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辛正儿
4小時前
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　　香港科技大学举行动土典礼，清水湾校园将建立一座八层高的「医学教研综合大楼」，标志着香港第三间医学院的筹建迈入实质阶段。科大校长叶玉如透露，全球招聘反应热烈，已有7位来自欧美、新加坡等地的临床教授加盟，且明言不会向现有两间医学院「挖角」，而是寻求合作共赢。这份从零起步的决心，为香港医疗创新发展写下关键一页。

　　科大新医学院的独特定位，在于聚焦创科医疗技术，培育拥抱人工智能及精准医学的创新人才。其四年制「第二学位」课程，要求学生先具备生物或健康相关学士学位，再深入融合科技与临床实践。这种培养模式，恰恰呼应了当前国际两大发展趋势－－创科与创新。二者环环紧扣，缺一不可。全球医疗体系正面临老龄化、慢性病负担加重等挑战，传统诊疗模式极需科技赋能。科大凭借其在人工智能及工程领域的深厚底蕴，正好填补这方面空位，为未来医生植入「创科基因」。

　　更值得深思的是，香港弹丸之地，将同时坐拥港大、中大两间顶尖医学院，加上科大筹建中的新医学院，以及浸会大学的中医医院，合共四间高质量教学医院。这在全球大城市中实属罕见。每一间机构各有专长：港大与中大的临床与研究实力雄厚、浸大中医药底蕴深厚、科大则主打科技驱动的创新医学。如此多元互补的格局，若能够整合资源、错位发展，香港极有条件蜕变为亚洲乃至全球的创新医学枢纽。从精准诊断、智慧手术到中医现代化，跨领域协作将激发前所未有的突破。

　　科大筹建新医学院是一个好例子：发展创新技术，必须群策群力，汇集各方资源，吸引全球专科人才汇聚，并以「错位发展」思维，加大激活专门科研成果的可能性。香港要把握此次契机，以开放合作取代门户之见，以创新驱动取代传统路径，那么在不远的将来，这座城市将不仅是国际金融中心，更将成为照亮人类健康的医学灯塔。

辛正儿

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