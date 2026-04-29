陶杰 - 特朗普急着谈判 | 油尖多士

特朗普正陷入伊朗战争的泥潭，进退维谷。西方主流媒体广传他压力爆煲，彻夜不眠，一小时内发十余条帖文，迹近狂热。



特朗普当前极需体面退场，有美国学者甚至认为，只要伊朗肯坐上谈判桌，给特朗普机会宣布表面上的胜利，避免今年11月中期选举之后彻底沦为跛脚鸭，他也可以收货。



基辛格的传记作者，历史学家尼尔费格逊在社交平台X阐述特朗普的失利过程：他以为最初的斩首行动便可速战速决，达成政权更替的目标，显然已经失败。



特朗普匆促兴战，因活捉马杜罗得手，以为乘胜追击，可以再下一城，且60日内的战事毋须国会通过。但5月期限将至，美国国内反战情绪空前高涨，即使特朗普的MAGA阵营，对这次进攻伊朗也只有27%的支持率。



至于封锁霍尔木兹海峡，立即造成能源价格攀升，则与特朗普的初心南辕北辙：特朗普的关税政策已经抬高了物价，他原本一心指望今年油价下降来减轻民怨。



战场上若不能决胜负，谈判只会更艰难。当年一场越南战争旷日持久，谈判也耗费了三年。美国的主要目标是伊朗交出军用浓缩铀，但怎样交，交给谁，全无细节；伊朗的目标则是解除制裁，但美国国会这一关不可能通过。



接下来最多人关注的是美国会不会派遣地面部队。以特朗普一向的立场和个性，这应是他最抗拒的选项，而且越战经验在前，美国人视之为噩梦，何况伊朗的国土面积几乎是越南的五倍？



然而今日美国年轻人参军的意愿，较之越战时更加低落，继美国航母福特号火灾之后，又一艘驱逐舰也发生火灾，究竟是意外还是别有内情，此时此刻，不免阴谋论满天飞。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰