辛正儿 - 严打网上贩毒勾当 重刑阻招揽年轻人 | 社论

警方近期展开代号「沙鸥」执法行动，捣破在网上平台招揽人手贩毒的集团，共拘捕120人，当中竟有14名未成年人士，最年幼者仅12岁。这批年轻人部分被贩毒集团招揽充当「派递员」，部分因管有含液态尼古丁的电子烟或依托咪酯烟弹而堕入法网。行动既彰显警方打击网上贩毒的决心与能力，同时亦敲响警钟－－毒品罪恶大举渗透网络世界，并将魔爪伸向心智未成熟的青少年。



「沙鸥」行动值得肯定，警方成功全面接管贩毒频道，将集团连根拔起。这清楚向社会传达一个重要讯息：网上世界并非「无王管」，执法部门已发展出有效的网络侦查能力，不法分子企图躲在屏幕背后招揽他人犯案，绝不可能逍遥法外。任何人以为网上平台可以隐藏身份、逃避法律责任，无疑是痴心妄想。警方是次行动正好提醒公众，违法行为不分网上网下，执法部门的法眼无处不在。



随着炎夏来临，中学文凭试考生将完成考试，大专生亦迎来毕业与暑假，空闲时间增多，容易成为网上不法集团招揽的目标。贩毒集团往往以「低风险、高回报」、「揾快钱」等虚假言词作饵，引诱年轻人充当贩毒「死士」。青少年一旦误信谗言，贪图小利而参与贩毒，所面对的不但是长时间监禁，更会断送前途、留案底，一失足成千古恨。警方及相关部门必须在暑假期间加强网上巡逻与执法行动，同时加大宣传力度，让学生提高警觉，认清贩毒的严重后果。



根据《危险药物条例》，贩运危险药物一经定罪，最高可判罚款500万元及终身监禁。法庭量刑时会考虑毒品种类与数量，例如贩运两公斤以下大麻，量刑起点约为16个月监禁，但数量越大、刑期越长。更重要的是，法庭明确指出，利用未成年人士犯案属加刑因素。我们期望法庭对诱使青少年犯法的被告，施以法例容许的最高量刑，以产生足够的阻吓作用，遏止贩毒集团继续荼毒年轻一代。



归根结柢，打击网上贩毒不能单靠执法。家长、老师、同辈若发现青少年有可疑情况，应及早介入，防止他们泥足深陷。只有社会各界携手合作，才能守护年轻人免受毒害。



辛正儿